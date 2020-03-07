Помочь сироте, живущей в бане в Уфе, взялся известный защитник прав детдомовцев

Накануне, 6 марта, стало известно, что помочь 37-летней Наталье Зыряновой решить ее проблему с жильем, а также ознакомиться с ситуацией с остальными детьми сиротами, взялся известный общественник, руководитель фонда «Нужны друг другу», который помогает детдомовцам, Альберт Сарбалаев. Возможно, он прилетит для этого в Уфу.

Альберту Сарбалаеву всего 26 лет, при этом он является членом рабочей группы по развитию некоммерческого сектора при администрации президента России, в качестве эксперта часто бывает в эфирах на федеральных каналах, когда обсуждаются темы, связанные с сиротами. Сам Альберт – также сирота, от него отказалась мать в роддоме. Молодой человек получил высшее образование и решил заняться социальной и правовой поддержкой сирот, которой.

По его мнению, государство все же уделяет недостаточно внимания. По крайней мере, регионы «фонят» по этой теме, особенно о предоставлении жилья выпускникам детских домов. Так, Альберт и его единомышленники составили справочник-путеводитель для выпускников детских домов, чтобы они знали куда обращаться по тем или иным вопросам.

- Альберт позвонил мне и сообщил, что займется моей проблемой во вторник. Пока он находится в командировке в другом регионе, - сообщила Медиакорсети Наталья Зырянова. – Я счастлива, что на мою беду откликнулось столько людей после эфира на Первом канале. До этого было ощущение, что я бьюсь головой о глухую стену. Зато теперь меня все убеждают, что давно готовы были мне помочь, но оказывается, я просто «всё неправильно поняла и сама отказывалась от помощи». Но это не так, со мной до этой передачи почти никто ни разу толком не поговорил, ничего не объяснил - ни чиновники, ни судебные приставы.

Напомним историю Натальи, о которой мы писали в этом году уже несколько раз:

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян — там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж забрал детей. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые. Я живу со старшим сыном, а младший живет с бабушкой, потому что втроем мы бы в бане не поместились. Работаю на Южном рынке, — рассказывает о себе Наталья.

Эфир на Первом канале состоялся после того, как в соцсетях появилось видео с Натальей, вставшей на колени перед Домом правительства Башкирии. В соцсетях мнения разделились, часть пользователей осуждает её поступок и считает, что она скомпрометировала республику, остальные поддерживают Наталью, желают ей удачи и надеются. что после такой громкой истории чиновники изменят свое отношение к сиротам.

Уточним, что проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне. Для Башкирии она также очень актуальна. Медиакорсеть рассказывала не раз о сиротах из Зауралья, которым местные власти выделяли в качестве жилья аварийные дома. По делу одного из них - Фирдауса Шайхутдинова судебное заседание будет 11 марта.