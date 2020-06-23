В Башкирии суд назначил исправительные работы организатору митинга, которого не было

Об этом Медиакорсети сообщили члены инициативной группы дольщиков недостроенного объекта компании «Стройиндустрия» в селе Иглино Иглинского района Башкирии.

32-летнему местному жителю Артему Рябову Иглинский районный суд присудил 20 часов исправительных работ за организацию митинга, который, по его словам, так и не состоялся.

Речь идет о голодовке, которую организовали несколько дольщиков недостроенных домов ООО «Стройиндустрия» по ул. Строительная, 1. Напомним, что около 250 дольщиков с 2014 года так и не могут въехать в свои квартиры.

«Сдан был лишь дом под литером А, дома Б-Е перестали строиться еще с 2016 года. В них либо нет канализации, либо отсутствуют отопление, газ, электричество, полы или потолок, — рассказывают члены инициативной группы. — Устав от бесконечной волокиты чиновников, мы были вынуждены пойти на отчаянный шаг — акцию голодовки, которую начали 22 июня, в День памяти и скорби. В ней выразили желание участвовать 8 человек. Приехали также и другие граждане, годами не дождавшиеся обещанного жилья, представители администрации района, в том числе и глава района Николай Самойленко».

Акция голодовки продлилась в течение дня и была прервана визитом сотрудников полиции. При этом на одного из участников голодовки, Артема Рябова, был составлен протокол за организацию незаконного митинга.

«Сотрудники полиции поставили передо мной ультиматум — либо протокол составляют на меня одного, либо на всех участников голодовки. Так как в ней принимали участие женщины, в том числе, многодетные мамы, я, разумеется, согласился, чтобы протокол был составлен на мое имя. По решению суда, который состоялся буквально в считанные часы после задержания, мне было назначено 20 часов исправительных работ по месту прописки в Нуримановском районе», — рассказывает Медиакорсети Артем Рябов.

Проект строительства жилых домов.

По словам Рябова, он намерен обжаловать решение суда. Копия решения находится в распоряжении редакции.

«Разумеется, 20 часов — это не так много. Понимаю, что шансы малы. Но здесь дело принципа», — прокомментировал гражданский активист.

Отметим, что еще в 2019 году здание признали долгостроем. Как рассказал Медиакорсети глава Иглинского района Николай Самойленко, голодовку протестующие прекратили после того, как от в адрес главы республики Радия Хабирова было направлено письмо с просьбой взять вопрос по рассмотрению заявки ООО «Стройиндустрия» в федеральном Фонде защиты прав граждан под личный контроль.

«22 июня представители инициативной группы ООО „Стройиндустрия“ начали голодовку. Это связано с тем, что в настоящее время от федерального Фонда защиты прав граждан, который занимается вопросом о целесообразности или нецелесообразности финансирования мероприятий по завершению строительства долгостроев ООО „Стройиндустрия“, ответа нет. В то время как от администрации района и Госстроя РБ все необходимые документы в Фонд мы предоставили, заявку оформили. Вчера мы встречались с голодающими. И по совместной договоренности для разрешения ситуации от лица администрации Иглинского района в адрес главы Башкортостана мы направили письмо с просьбой взять вопрос по рассмотрению заявки ООО „Стройиндустрия“ в федеральном Фонде защиты прав граждан под личный контроль главы республики. После направления указанного письма дольщики согласились приостановить голодовку до получения официального ответа от Фонда защиты прав граждан», - прокомментировал Николай Самойленко.

Добавим, что за последние две недели в Башкирии состоялись сразу несколько заметных протестных акций. К примеру, дольщики «Миловского парка» в знак протеста уже неделю живут в палатках под Уфой. Свой лагерь несостоявшиеся жители жилого комплекса разбили прямо у недостроенных домов. По словам участников акции, ежедневно в лагере находятся 10-30 человек в 25 палатках и в двух шатрах. Лозунги и плакаты дольщикам ставить не позволяют. Представители правоохранительных органов заставили убрать шуточный плакат «Добро пожаловать в «Миловские палатки», в противном случае грозили разогнать за несанкционированную акцию.

22 июня, в День памяти и скорби, жильцы домов, выступающие против строительства 34-этажного здания в Уфе, провели очередную общественную акцию. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города. У всех участников акции на груди были прикреплены плакаты со словами «Носков — уходи, Путин — помоги». Речь идет о депутате уфимского Горсовета Андрее Носкове, руководителе компании-застройщика «ПСК-6».

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