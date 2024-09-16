В Башкирии введут колоссальные штрафы

Posted 16 сентября, 17:25
Published 16 сентября, 17:25
Modified 16 сентября, 17:45
Updated 16 сентября, 17:45
Депутаты Курултая Башкирии предложили штрафовать на ₽500 тысяч за неисполнение решений Главы региона. Об этом сообщает пресс-служба башкортостанского парламента. Законопроект должны будут вынести на рассмотрение в ближайшую среду, 18 сентября.
Ранее инициативу парламентариев анонсировали местные СМИ. Тогда говорилось, что санкции могут последовать за «нарушение режима базовой готовности», введённого президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года. В официальном же релизе Курултая нарушение, за которое собираются накладывать штраф, гораздо шире.
Согласно тексту законопроекта, нарушить решение Радия Хабирова для обычных граждан обойдётся в ₽3-5 тысяч. Должностным же лицам придётся заплатить уже от ₽10 до 30 тысяч. Самые крупные штрафы в размерее ₽100-500 тысяч предусмотрены для юрлиц.
Почему новый закон потребовался именно сейчас — попытался объяснить спикер Константин Толкачёв. Председатель регионального Госсобрания указал на режим базовой готовности и усиление мер безопасности на территории Республики. Впрочем, всё упомянутое Толкачёвым было в Башкирии и два года назад. Вероятнее всего, штраф решили ввести в связи с августовским наступлением Украины на Курскую область и ещё большим усилением охраны общественного порядка.