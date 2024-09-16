В Башкирии введут колоссальные штрафы

Почему новый закон потребовался именно сейчас — попытался объяснить спикер Константин Толкачёв. Председатель регионального Госсобрания указал на режим базовой готовности и усиление мер безопасности на территории Республики. Впрочем, всё упомянутое Толкачёвым было в Башкирии и два года назад. Вероятнее всего, штраф решили ввести в связи с августовским наступлением Украины на Курскую область и ещё большим усилением охраны общественного порядка.