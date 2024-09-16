mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 17:25

Published 16 сентября, 17:25

Modified 16 сентября, 17:45

Updated 16 сентября, 17:45

В Башкирии введут колоссальные штрафы

В Башкирии введут колоссальные штрафы

16 сентября 2024, 17:25
Фото: 1MI
Согласно очередной инициативе башкортостанских депутатов, новые санкции могут вмиг лишить нарушителя до полумиллиона рублей, сообщает в понедельник, 16 сентября, парламент РБ.

Депутаты Курултая Башкирии предложили штрафовать на ₽500 тысяч за неисполнение решений Главы региона. Об этом сообщает пресс-служба башкортостанского парламента. Законопроект должны будут вынести на рассмотрение в ближайшую среду, 18 сентября.

Ранее инициативу парламентариев анонсировали местные СМИ. Тогда говорилось, что санкции могут последовать за «нарушение режима базовой готовности», введённого президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года. В официальном же релизе Курултая нарушение, за которое собираются накладывать штраф, гораздо шире.

Согласно тексту законопроекта, нарушить решение Радия Хабирова для обычных граждан обойдётся в ₽3-5 тысяч. Должностным же лицам придётся заплатить уже от ₽10 до 30 тысяч. Самые крупные штрафы в размерее ₽100-500 тысяч предусмотрены для юрлиц.

Новые штрафы придумали в Башкирии
Узнать подробнее

Почему новый закон потребовался именно сейчас — попытался объяснить спикер Константин Толкачёв. Председатель регионального Госсобрания указал на режим базовой готовности и усиление мер безопасности на территории Республики. Впрочем, всё упомянутое Толкачёвым было в Башкирии и два года назад. Вероятнее всего, штраф решили ввести в связи с августовским наступлением Украины на Курскую область и ещё большим усилением охраны общественного порядка.

Читайте также:
Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВОПолина Гагарина обратилась к УфеСалават не получит новых трамваев ко Дню города
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Украина#Штрафы#Путин#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
Популярное