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Posted 16 сентября, 14:55

Published 16 сентября, 14:55

Modified 16 сентября, 14:57

Updated 16 сентября, 14:57

Пенсионеры будут бегать за деньги в Уфе

Пенсионеры будут бегать за деньги в Уфе

16 сентября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
Власти региона придумали, чем занять представителей старшего поколения в регионе.

В Башкирии за 2023 год порядка 1,4 тысячи пенсионеров купили сертификаты на посещение спортивных секций. Об этом в ходе совещания с правительством заявил исполняющий обязанности главы Минспорта Республики Руслан Хабибов.

Руководитель ведомства также добавил, что в минувшем году несколько выросло число пенсионеров, желающих сдать нормы ГТО — примерно на 500 человек (5 тысяч в 2023 году против 4,5 тысячи в 2022).

Хабибов также озвучил планы по этому направлению — в 2024 году продать сертификаты обещают уже двум тысячам пожилых жителей Башкирии.

Напомним, сертификаты на занятия физкультурой и познавательными программами в Башкортостане стоят ₽2 тысячи. Приобрести их власти региона предлагают в центрах соцподдержки населения.

В Башкирии придумали девиз для встречи Путина
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Ранее Mkset сообщал о том, что организаторы форума «Россия — спортивная держава», который должен будет пройти в Уфе, определились с девизом для грядущего мероприятия. Напомним, на форуме ожидается прибытие президента Владимира Путина.

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