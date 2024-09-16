Пенсионеры будут бегать за деньги в Уфе

Posted 16 сентября, 14:55
Published 16 сентября, 14:55
Modified 16 сентября, 14:57
Updated 16 сентября, 14:57
В Башкирии за 2023 год порядка 1,4 тысячи пенсионеров купили сертификаты на посещение спортивных секций. Об этом в ходе совещания с правительством заявил исполняющий обязанности главы Минспорта Республики Руслан Хабибов.
Руководитель ведомства также добавил, что в минувшем году несколько выросло число пенсионеров, желающих сдать нормы ГТО — примерно на 500 человек (5 тысяч в 2023 году против 4,5 тысячи в 2022).
Хабибов также озвучил планы по этому направлению — в 2024 году продать сертификаты обещают уже двум тысячам пожилых жителей Башкирии.
Напомним, сертификаты на занятия физкультурой и познавательными программами в Башкортостане стоят ₽2 тысячи. Приобрести их власти региона предлагают в центрах соцподдержки населения.
Ранее Mkset сообщал о том, что организаторы форума «Россия — спортивная держава», который должен будет пройти в Уфе, определились с девизом для грядущего мероприятия. Напомним, на форуме ожидается прибытие президента Владимира Путина.