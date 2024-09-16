Самокатчика запустили в воздух в Башкирии

Posted 16 сентября, 14:42
Published 16 сентября, 14:42
Modified 16 сентября, 14:44
Updated 16 сентября, 14:44
Камеры во дворе, где случилось ДТП, запечатлели инцидент лишь частично. На кадрах видно, как средство индивидуальной мобильности и его водитель резко отлетают в стороны — подросток, управлявший самокатом, при этом пролетает несколько метров и приземляется на спину. Судя по всему, удар оказался достаточно сильным.
Как рассказывают очевидцы, на место тут же вызвали скорую. Вскоре медики забрали юношу.
— Сейчас он лежит в больнице с сильным повреждением головы и внутренних органов, — рассказала журналистам родственница потерпевшего.
При этом близкие утверждают, что связи с виновником ДТП у них нет — он якобы скрылся. Через Telegram-каналы распространяется обращения родных парня о том, что 17 сентября они намерены написать заявление в правоохранительные органы.
— Я бы хотела обратиться к [водителю], которая вчера сбила ребёнка <…> Если у тебя хоть какая-то совесть есть, то свяжись с семьей пострадавшего. Завтра обращаемся в полицию, лучше сама отзвонис
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе самокатчик «задумался» и не заметил шлагбаум — юноша в итоге на полном ходу снёс ограду.