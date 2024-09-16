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Posted 16 сентября, 14:42

Published 16 сентября, 14:42

Modified 16 сентября, 14:44

Updated 16 сентября, 14:44

Самокатчика запустили в воздух в Башкирии

Самокатчика запустили в воздух в Башкирии

16 сентября 2024, 14:42
Фото: соцсети
Тяжёлыми травмами закончилась для подростка из Салавата авария с легковушкой, сообщают очевидцы.

Камеры во дворе, где случилось ДТП, запечатлели инцидент лишь частично. На кадрах видно, как средство индивидуальной мобильности и его водитель резко отлетают в стороны — подросток, управлявший самокатом, при этом пролетает несколько метров и приземляется на спину. Судя по всему, удар оказался достаточно сильным.

Как рассказывают очевидцы, на место тут же вызвали скорую. Вскоре медики забрали юношу.

— Сейчас он лежит в больнице с сильным повреждением головы и внутренних органов, — рассказала журналистам родственница потерпевшего.

При этом близкие утверждают, что связи с виновником ДТП у них нет — он якобы скрылся. Через Telegram-каналы распространяется обращения родных парня о том, что 17 сентября они намерены написать заявление в правоохранительные органы.

— Я бы хотела обратиться к [водителю], которая вчера сбила ребёнка <…> Если у тебя хоть какая-то совесть есть, то свяжись с семьей пострадавшего. Завтра обращаемся в полицию, лучше сама отзвонис
Видео: соцсети.
Задумчивый самокатчик с размаху влетел в шлагбаум в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе самокатчик «задумался» и не заметил шлагбаум — юноша в итоге на полном ходу снёс ограду.

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