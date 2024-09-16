Самокатчика запустили в воздух в Башкирии

Камеры во дворе, где случилось ДТП, запечатлели инцидент лишь частично. На кадрах видно, как средство индивидуальной мобильности и его водитель резко отлетают в стороны — подросток, управлявший самокатом, при этом пролетает несколько метров и приземляется на спину. Судя по всему, удар оказался достаточно сильным.