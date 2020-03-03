Сирота, живущая в бане с ребенком, встала на колени перед Домом правительства в Уфе

Накануне, 2 марта, уфимка Наталья Зырянова, которая вынуждена после развода с мужем жить с ребенком в бане своих знакомых, пришла к Дому Республики, чтобы подать обращение в приемную главы региона.

— Я решила встать на колени перед этим зданием, где работает Радий Фаритович и другие высокие руководители и попросить их помочь мне добиться квартиры. Несмотря на наличие судебного решения, администрация Демского района отказывается мне помочь, — рассказала Наталья Зырянова Медиакорсети.

По ее словам, она хотела сначала встать на колени прямо перед зданием, но потом водитель, который привез какого-то начальника, посоветовал им отойти подальше от «Белого дома», чтобы избежать наказания за нарушение порядка.

По словам Натальи, она пообщалась с юристом Сергеем Михайловым в приемной и задала ему вопрос о доме, в котором часть квартир предназначалась для сирот. Дом располагается по улице Летчиков в Уфе, квартал № 6. Застройщик — Фонд развития жилищного строительства РБ. Юрист пояснил, что в курсе этой истории.

— По его словам, тот дом не стали принимать из-за мелких недоделок вроде отсутствия электророзеток, но впоследствии странным образом получилось так, что квартиры, предназначенные для сирот, были распроданы, — дополнила свой рассказ Наталья.

Напомним историю Натальи. На пикеты она вышла, требуя предоставить ей квартиру, которая положена ей как сироте. Получить ее Наталья должна была еще 20 лет назад.

— Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян — там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж отобрал детей, обманом добился, чтобы меня лишили родительских прав. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые. Я живу со страшим сыном, а младший живет с бабушкой, потому что втроем мы бы в бане не поместились. Работаю на Южном рынке, — сообщила журналистам Наталья.

Уточним, что проблема с обеспечением жильем детей-сирот в российских регионах не так давно попала под пристальный контроль на федеральном уровне.

Наталья рассказала, что месяц назад с ней созванивались члены Совета по правам человека при главе РБ, выслушали её, но позднее перезвонили и сообщили, что отказываются ей помогать.

Пока, по ситуации на сегодня, от пикетов Натальи проявилась реальная польза только в школе. Ее сына перевели в другой класс с облегченной программой, мальчика кормят бесплатно горячим обедом и за ним по утрам стал приезжать «Школьный автобус» и забирать его от остановки, до которой мальчику все же приходится пройти около двух километров.

- Но это уже большой прогресс! Раньше Степа пропускал уроки, потому что часто не было транспорта, и он не мог самостоятельно доехать до школы, - поделилась хорошими новостями Наталья.

Наталья намерена и дальше продолжить свои пикеты, потому что иначе ее вопрос не решается. Все другие законные способы женщина, по ее словам, уже испробовала.

— Который раз с пикетами выхожу, никто меня не слышит и не видит. Я спросила, можно ли попасть на прием к Хабирову, мне ответили, что он пока не принимает, — пояснила Наталья. — Познакомилась с женщиной там в приемной, у которой двухлетний больной ребенок, которому врачи не могут поставить диагноз. Она говорит, что постоянно ходит по инстанциям, пьет таблетки успокоительные, но все равно плачет и уже хочет наложить на себя в руки. Ей тоже срочно требуется помощь.