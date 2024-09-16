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Posted 16 сентября, 17:11

Published 16 сентября, 17:11

Modified 16 сентября, 19:37

Updated 16 сентября, 19:37

Окраина Уфы станет долиной элитных новостроек

Окраина Уфы станет долиной элитных новостроек

16 сентября 2024, 17:11
Мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории за рекой Уфой — у посёлка Елкибаево.

В документе ведётся речь о 156,9 га земли. Застраивать её будут многоквартирным домами малой и средней этажности. Помимо этого, на участке предусмотрели возведение различных социальных объектов и другой инфраструктуры. В перспективе там могут появиться даже здания ссузов и вузов — на усмотрение застройщика.

Для девелопера в проекте оставляют достаточно много простора — на его реализацию даётся 25 лет, предельным объём строительства же составил 1,7 млн кв. м. Максимальный процент застройки же документ никак не ограничивает, застройщику поставили все два условия: не больше 50 этажей и не более 90% территории под паркинги.

Кому предстоит застраивать участок — пока не решили, право на заключение договора должна будет объявить уфимская администрация.

Фото: https://ufacity.info/document/498619.html
Квартал вокруг мечети в Уфе продали за ₽30 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе опредилили застройщика квартала вокруг мечети «Ар-Рахим». Право на возведение жилья на этой территории продали частной фирме за ₽30 млн.

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