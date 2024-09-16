Окраина Уфы станет долиной элитных новостроек

Для девелопера в проекте оставляют достаточно много простора — на его реализацию даётся 25 лет, предельным объём строительства же составил 1,7 млн кв. м. Максимальный процент застройки же документ никак не ограничивает, застройщику поставили все два условия: не больше 50 этажей и не более 90% территории под паркинги.