Окраина Уфы станет долиной элитных новостроек

Posted 16 сентября, 17:11
Published 16 сентября, 17:11
Modified 16 сентября, 19:37
Updated 16 сентября, 19:37
В документе ведётся речь о 156,9 га земли. Застраивать её будут многоквартирным домами малой и средней этажности. Помимо этого, на участке предусмотрели возведение различных социальных объектов и другой инфраструктуры. В перспективе там могут появиться даже здания ссузов и вузов — на усмотрение застройщика.
Для девелопера в проекте оставляют достаточно много простора — на его реализацию даётся 25 лет, предельным объём строительства же составил 1,7 млн кв. м. Максимальный процент застройки же документ никак не ограничивает, застройщику поставили все два условия: не больше 50 этажей и не более 90% территории под паркинги.
Кому предстоит застраивать участок — пока не решили, право на заключение договора должна будет объявить уфимская администрация.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе опредилили застройщика квартала вокруг мечети «Ар-Рахим». Право на возведение жилья на этой территории продали частной фирме за ₽30 млн.