Шокирующее убийство, штраф Шевчуку и задержание золотого гаишника: Главное за неделю

Громкое убийство в Белорецком районе потрясло республику. Бывший муж нанёс 31-летней Дине Махияновой 14 ножевых ранений, та от полученных травм скончалась на месте. У пары было двое детей, при этом отмечается, что в браке Дина регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. Девушка неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако её заявления игнорировались. Позднее в сети появилось видео шокирующего инцидента — на кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как Алик Махиянов сначала выжидает Дину около дома её родителей, а после набрасывается на девушку с ножом в руке.
Стоит отметить, что инцидент вызвал широкий общественный резонанс как в республике, так и за её пределами. Так, сегодня член СПЧ Азамат Галин заявил о том, что направил открытое письмо на имя главы республики Радия Хабирова. В нём активист просит руководителя региона оказать помощь в продвижении закона о домашнем насилии. Примечательно, что согласно данным статистики, Башкирия занимает второе место среди российских регионов по количеству женщин, погибших от домашнего насилия. Хуже ситуация обстоит только в Москве.
Сегодня был задержан скандально известный «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в создании преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Так, по версии следствия, участники организованного Шайбаковым преступного сообщества поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Суммы, которые они брали с граждан, варьировались от 14 до 40 тысяч рублей. Преступления были раскрыты в 2021 году. Фигурантам уголовного дела инкриминируется организация и участие в преступном сообществе.
Стало известно, что власти Башкирии закупили подарочных наборов с сувенирной (в том числе и съедобной) продукцией. Цены не щадят никого, в прошлом году власти на сувенирчики и гостинчики потратили на 800 тысяч рублей меньше.
Бывший член команды главы республики Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов совместно с экс-телеведущей Ульяной Тригубчак стали ведущими проекта «Нецензурные новости» на YouTube-канале «Открытые медиа» (сайт заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры), финансирование которого осуществляется олигархом Михаилом Ходорковским*. В настоящий момент экс-чиновник выступает с активной критикой российских властей, высказываясь в соцсетях по тем или иным поводам. Также в марте этого года в сети появилась информация, что Мурзагулов совместно с рэпером Моргенштерном* планируют создать собственное СМИ.
Тем временем защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева, об этом стало известно на заседании суда 17 августа от его адвоката. Рассматривать смягчение меры пресечения Кучарбаеву, который сейчас находится под домашним арестом ориентировочно будут на следующей неделе кассационный суд в Самаре.
Также на этой неделе были вынесены приговоры виновным в обрушении казармы в Омске семью годами ранее. Так, директора компании ООО «РемЭксСтрой», которое ремонтировало ту самую казарму, Александра Дорофеева приговорили к максимальному среди всех наказанию — к 8 годам лишениям свободы за мошенничество, а также ему назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, но здесь вышел срок давности.Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к чуть меньшему сроку — к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. 6 лет получил экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк.
Стало известно, в какую сумму санаториям республики, ставшими пунктами временного размещения для беженцев из Украины, обошлось их содержание. Суммарно оздоровительные учреждения потратили на содержание вынужденных переселенцев порядка 5, 4 миллиона рублей. В правительстве региона, в свою очередь, обещают выделить субсидии для покрытия затрат. Напомним, что в апреле этого года в республик прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР, в числе которых 69 детей. За период со 2 июня по 12 июля 123 переселенца обрели кров в санаториях республики.
Также в числе громких событий минувшей рабочей недели — прошедшая днём ранее волна эвакуаций в различных учреждениях. Так, сначала люди были эвакуированы из нескольких уфимских ТЦ, а также их ГКБ № 5. Mkset удалось выяснить, что в медучреждение поступил анонимный звонок о минировании здания.
Сегодня также стало известно, что сестру уфимской активистки Ильмиры Рахматуллиной избили когда та совершала пробежку в одном из столичных парков. По её словам, двое мужчин подошли к ней, уточнили, кто она, а после нанесли ей несколько ударов. По предварительной информации, возможной причины акта ненависти могла стать позиция активистки по СВО на территории Украины.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.