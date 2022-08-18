Власти Башкирии закупают 425 сувенирных наборов за 2,4 млн рублей

Заказчиком выступает республиканское ГКУ Хозяйственное управление. По условиям контракта, поставить необходимо семь видов наборов. В минимальную комплектацию входит липовый мед, сбор трав и брошюра. В максимальную также включены мед в сотах, баурсак, пастила, кухонный фартук, футболка и керамическая кружка. Сувенирная продукция должна быть упакована в фанерные сундучки.