Власти Башкирии закупают 425 сувенирных наборов за 2,4 млн рублей

Власти Башкирии закупают 425 сувенирных наборов за 2,4 млн рублей
Власти Башкирии закупают 425 сувенирных наборов за 2,4 млн рублей
Вчера, 17:31ОбществоНаталья БалыковаФото: портал Госзакупок
В их состав входят мед, безалкогольные бальзамы, сборы трав и башкирские сладости, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком выступает республиканское ГКУ Хозяйственное управление. По условиям контракта, поставить необходимо семь видов наборов. В минимальную комплектацию входит липовый мед, сбор трав и брошюра. В максимальную также включены мед в сотах, баурсак, пастила, кухонный фартук, футболка и керамическая кружка. Сувенирная продукция должна быть упакована в фанерные сундучки.

Всего закупается 425 наборов с разным наполнением. Поставит их компания «Юрал бикипер», зарегистрированная в Архангельском районе Башкирии. В прошлом году 200 аналогичных наборов обошлись бюджету в 1,6 млн рублей.

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