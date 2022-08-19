Башкирия стала вторым регионом России по числу женщин, погибших от домашнего насилия

Тема домашнего насилия сегодня привлекла к себе внимание общественности. Причина — очередное громкое преступление. В Башкирии бывший муж подкараулил 31-летнюю мать двоих детей у дома ее родителей и хладнокровно нанес ей 13 ударов ножом. Дина Махиянова, которая трудилась в администрации белорецкого района скончалась на месте, а ее убийца поехал и сдался полиции. До убийства Дина Махиянова 13 раз писала заявления на мужа, который был судим за побои и за другие правонарушения, но писала их она безуспешно. Теперь общественники предлагают Радию Хабирову пролоббировать в Госдуме Российской Федерации закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой.