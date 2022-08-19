Башкирия стала вторым регионом России по числу женщин, погибших от домашнего насилия

Команда Консорциума женских неправительственных объединений разработала программу «Алгоритм Света», которая анализирует в системе ГАС «Правосудие» приговоры по статьям за убийство и выявляет факт домашнего насилия в таких приговорах, затем выдает их процент. За 2020 и 2021 около 70% женщин были убиты своими партнерами или же родственниками.
Примечательно, что Башкирия в этом кровавом рейтинге заняла второе место по России. Больше убийств руками домашних тиранов совершалось только в Москве. По данным исследования «алгоритма Света», в Башкирии за 9 лет 555 женщин погибли в результате домашнего насилия, у лидирующей в данном антирейтинге Москвы этот показатель — 574 смерти.
Тема домашнего насилия сегодня привлекла к себе внимание общественности. Причина — очередное громкое преступление. В Башкирии бывший муж подкараулил 31-летнюю мать двоих детей у дома ее родителей и хладнокровно нанес ей 13 ударов ножом. Дина Махиянова, которая трудилась в администрации белорецкого района скончалась на месте, а ее убийца поехал и сдался полиции. До убийства Дина Махиянова 13 раз писала заявления на мужа, который был судим за побои и за другие правонарушения, но писала их она безуспешно. Теперь общественники предлагают Радию Хабирову пролоббировать в Госдуме Российской Федерации закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой.
Ранее Mkset выяснил, как домашнее насилие в Башкирии обходится в пять тысяч рублей. Журналист изучила судебные дела о домашнем насилии и поговорила с женщинами, которым удалось спастись от абьюзеров.