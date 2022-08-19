Башкирия стала вторым регионом России по числу женщин, погибших от домашнего насилия

Башкирия стала вторым регионом России по числу женщин, погибших от домашнего насилия
Башкирия стала вторым регионом России по числу женщин, погибших от домашнего насилия
Вчера, 13:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Такие данные приводит Центр защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО со ссылкой на исследования программы «Алгоритм Света».

Команда Консорциума женских неправительственных объединений разработала программу «Алгоритм Света», которая анализирует в системе ГАС «Правосудие» приговоры по статьям за убийство и выявляет факт домашнего насилия в таких приговорах, затем выдает их процент. За 2020 и 2021 около 70% женщин были убиты своими партнерами или же родственниками.

Примечательно, что Башкирия в этом кровавом рейтинге заняла второе место по России. Больше убийств руками домашних тиранов совершалось только в Москве. По данным исследования «алгоритма Света», в Башкирии за 9 лет 555 женщин погибли в результате домашнего насилия, у лидирующей в данном антирейтинге Москвы этот показатель — 574 смерти.

Тема домашнего насилия сегодня привлекла к себе внимание общественности. Причина — очередное громкое преступление. В Башкирии бывший муж подкараулил 31-летнюю мать двоих детей у дома ее родителей и хладнокровно нанес ей 13 ударов ножом. Дина Махиянова, которая трудилась в администрации белорецкого района скончалась на месте, а ее убийца поехал и сдался полиции. До убийства Дина Махиянова 13 раз писала заявления на мужа, который был судим за побои и за другие правонарушения, но писала их она безуспешно. Теперь общественники предлагают Радию Хабирову пролоббировать в Госдуме Российской Федерации закон о домашнем насилии имени Дины Махияновой.

Ранее Mkset выяснил, как домашнее насилие в Башкирии обходится в пять тысяч рублей. Журналист изучила судебные дела о домашнем насилии и поговорила с женщинами, которым удалось спастись от абьюзеров.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы