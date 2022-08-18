Эвакуация в Уфе затронула несколько торговых центров и больницу

Читатель Mkset сообщил об эвакуации в лайфстайл центре Башкирия. Сообщается, что на месте работают сотрудники Росгвардии.
— По громкой сообщили о задымлении, но дыма нет, — уточнил очевидец.
В самом лайфстайл центре Башкирия ситуацию комментировать без согласования с руководством отказались.
По данным соцсетей, также эвакуация проходит в ТК Меркурий, ТЦ Шатлык Люкс и в ТЦ Иремель. Кроме того, эвакуация затронула больницу № 5 Уфы.
Официальная причина эвакуаций остается неизвестной — власти города перенаправили за комментарием в правоохранительные органы.