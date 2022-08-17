Защита просит выпустить из-под ареста главу Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева

Подсудимых пятеро. Кроме Кучарбаева, обвинение предъявлено министру ЖКХ региона Борисом Беляевым, замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову. По версии следствия, обвиняемые приняли построенные с нарушениями очистные сооружения, в результате бюджетные средства были израсходовали не по целевому назначению.