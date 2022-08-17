Власти Башкирии показали видео зверского убийства Дины Махияновой

Сообщается, что впоследствии Алик Махиянов сам пришёл с повинной. Так, по словам матери погибшей, тот сразу поехал и сдался. Женщина предполагает, что убийца сделал это с расчётом на то, чтобы в дальнейшем ему сократили тюремный срок, а также припишут состояние аффекта. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.