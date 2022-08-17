Власти Башкирии показали видео зверского убийства Дины Махияновой

Власти Башкирии показали видео зверского убийства Дины Махияновой
Власти Башкирии показали видео зверского убийства Дины Махияновой
Вчера, 15:31ОбществоАзамат НуховФото: Николай Русанов / 1MI
Шокирующие кадры с места трагедии публикует Администрация Белорецкого района

В сети появились кадры последних минут жизни 31-летней Дины Махияновой, бывший муж которой нанёс ей 14 ножевых ранений, от чего та скончалась на глазах подруг. Видеозапись с места происшествия публикует администрация Белорецкого района.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как бывший муж Дины Алик Махиянов выжидает ту возле её дома, а после набрасывается на девушку с ножом. Всего девушке было нанесено 14 ножевых ранений, после чего её бывший муж скрылся.

Данное видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой
Видео:Администрация Белорецкого района РБ/ VK.com

Сообщается, что впоследствии Алик Махиянов сам пришёл с повинной. Так, по словам матери погибшей, тот сразу поехал и сдался. Женщина предполагает, что убийца сделал это с расчётом на то, чтобы в дальнейшем ему сократили тюремный срок, а также припишут состояние аффекта. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Со слов матери погибшей, в браке Дины терпела побои и угрозы со стороны мужа, но наконец решилась на развод, после чего тот начал преследовать её. При этом отмечается, что девушка направила в полицию и в прокуратуру 13 обращений в связи с неадекватным поведением мужчины.

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