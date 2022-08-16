Суд вынес приговоры по обрушению казармы в Омске, где советник мэра Уфы потерял ноги

Спустя 7 лет предполагаемых виновников в обрушении казармы в Омске в которой погибло 24 солдата-срочника судят в Омске. В том трагическом происшествии известный спортсмен-паралимпиец, блогер, общественный деятель и советник мэра Уфы Рустем Набиев лишился ног, то есть получил тяжелое увечье. Среди 24 погибших тогда солдатов-срочников был и близкий друг Набиева Фидан Мамлиев, могилу которого Набиев посещает и не может простить себе его гибели. Погибли тогда еще 4 военнослужащих из Башкирии – Рустем Шайхуллин, Рустам Юмагулов, Ранис Алтынбаев и Вадим Нафиков. Владимир Петров тогда получил тяжелые увечья, а Ильнур Кувандыков легкое увечье.
Однако не только себе, прошлым летом, в годовщину трагедии Набиев публиковал памятный пост в котором негодовал о том, что виновные не понесли наказания. — О какой справедливости можно тут говорить? — недоумевал он тогда. Ведь казарма обрушившаяся на молодых десантников-срочник и унесшая жизни 24 из них рухнула еще в июле 2015 года. Стоит отметить, что негодовал о долгом вынесении приговора Набиев недаром – многие фигуранты дела были освобождены в зале суда из-за истечения срока исковой давности.
Спустя год и один месяц приговоры были оглашены.
Директора ООО «РемЭксСтрой», которое ремонтировало ту самую казарму Александра Дорофеева приговорили к максимальному среди всех наказанию — к 8 годам лишениям свободы за мошенничество, акже ему назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей, но здесь вышел срок давности.
Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова приговорили к чуть меньшему сроку — к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. 6 лет получил экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк.
Из-за истекшего срока давности безнаказанным остался замначальника по производству «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»Алексей Дубинин (а получил он пять лет, точнее приговор получил, а срок нет), но за мошенничество 6 лет колонии и 200 тысяч рублей штрафа он все-таки получил.
Экс-инженер технадзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко получил 5 лет колонии и лишение права занимать должности, но как и Дубинин из-за истекшего срока годности был освобожден в зале суда. Также по пять лет получили
Из-за истечения срока давности старший инженер-инспектор технического надзора Евгений Криворучко и экс-начальник тыла военной части полковник Владислав Пархоменко получили 5 лет, но освобождены были в зале суда. Хотя Пархоменко лишился звания полковника и получил 10 лет реального срока за получение взятки.
Еще двое чиновников от строительства Игорь Титарев и Александр Савустьян приговорены судом были к 5 и 6 годам соответственно, но опять-таки — срок исковой давности истек. Но оба получили сроки за мошенничество, правда Савустьян условный, а вот Титарев реальный. Штраф у Титарева был в 2 раза больше чем у Савустьяна, 300 и 150 тысяч соответственно.
Уголовное дело бывшего командира войсковой части 64712 полковника Олега Пономарева прекращено в связи с истечением сроков давности, а экс-руководителю проектного офиса «СМУ-916» Федору Ержанину приговор не озвучили так как он в данный момент болеет.