В Уфе во время пробежки избили 21-летнюю сестру активистки Ильмиры Рахматуллиной

30-летняя уфимка и гражданская активистка Ильмира Рахматуллина дважны выходившая на одиночный пикет против СВО на Украине сообщила «Ъ-Уфа» о том, что ранним утром 18 августа на пробежке в парке Лесоводов в Уфе на ее младшую сестру напали неизвестные. Примечательно, что перед избиением 21-летней девушки двое мужчин уточнили ее имя и фамилию, убедившись, что перед ними Амрита Рахматуллина они начали избивать девушку.