В Уфе во время пробежки избили 21-летнюю сестру активистки Ильмиры Рахматуллиной

В Уфе во время пробежки избили 21-летнюю сестру активистки Ильмиры Рахматуллиной
В Уфе во время пробежки избили 21-летнюю сестру активистки Ильмиры Рахматуллиной
Сегодня, 01:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Об избиении 21-летней Амриты Рахматуллиной активистка Ильмира Рахматуллина рассказала изданию «Ъ-Уфа» 18 августа.

30-летняя уфимка и гражданская активистка Ильмира Рахматуллина дважны выходившая на одиночный пикет против СВО на Украине сообщила «Ъ-Уфа» о том, что ранним утром 18 августа на пробежке в парке Лесоводов в Уфе на ее младшую сестру напали неизвестные. Примечательно, что перед избиением 21-летней девушки двое мужчин уточнили ее имя и фамилию, убедившись, что перед ними Амрита Рахматуллина они начали избивать девушку.

Говорили матом, спрашивали: «Каково родину продавать? Поддерживая Украину, вы продаете Родину. Твоя сестра на очереди»Ильмира Рахматуллина

На момент публикации материала «Ъ-Уфа» сообщал, что в полицию Амрита Рахматуллина еще не обратилась из-за плохого самочувствия. В травмпункте по данным издания у девушки диагностировали гематому мягких тканей нижней правой голени и ушиб правого локтевого сустава. Будет ли девушка обращаться в полицию пока неизвестно, Mkset будет следить за развитием ситуации.

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