«Были звоночки»: мать зарезанной мужем чиновницы Махияновой из Башкирии о трагедии

— Он подгадал все, рассчитал все. Я работаю оператором, и в ту ночь дежурила — встречать, как обычно, дочь не могла. Муж мой спал в избенке, в огороде. Дети с племянницей были дома, тоже спали. Он спрятался в небольшом проходе у дома, возле вагончика и ждал ее. Подруги довезли Дину до дома. Пока она доставала у калитки ключи, он вышел и все…дальше вы знаете. Подруги даже не ожидали, что такое может произойти, не успели уехать, ждали, когда Дина калитку откроет, а потом увидели ее в крови, вызвали полицию, «скорую». Алик тут же бросил нож в поле, сел в машину и поехал сдаваться. Все было задумано, — добавила она. — Он двуличный, наврет все, всех обманет. Что только он не делал при жизни с моей дочерью: и ребра ломал, и водой обливал. И ему все сходило с рук, потому что Дина годами молчала, скрывала факты побоев, потому что он ей угрожал: «Пожалуешься, получат и они». Доченька похудела — 46 кг, он ей спать не давал, есть не давал, жить не давал. Горе, огромное горе!», — рассказывает мать Дины.