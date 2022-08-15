В Башкирии задержали скрывавшегося от следствия «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

В федеральном розыске экс-начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД числился более года. По данным издания, Ильдус Шайбаков оставался в Башкирии.
В СУ СКР по региону эту информацию подтвердили. Шайбаков, который ранее обвинялся в получении взятки, также подозревается по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). После того, как фигурант уголовного дела скрылся от следствия, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщал Mkset, сам экс-руководитель, его заместитель и пять подчиненных проходят обвиняемыми во взяточничестве. Как считают следователи, полицейские поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Суммы, которые они брали с граждан, варьировались от 14 до 40 тысяч рублей.
Преступления были раскрыты в 2021 году. Фигурантам уголовного дела инкриминируется организация и участие в преступном сообществе. Ранее суд назначил одному из обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста, пятерых заключил под стражу.
У семьи Шайбакова суд по иску прокуратуры изъял имущество на 44 млн рублей. У родственников и экс-начальника в собственности нашли квартиру, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника. Также изъяли обнаруженные во время обыска наличные и валюту на общую сумму 4,37 млн рублей.
Родственники Шайбакова не смогли подтвердить законность приобретения имущества. Они пытались убедить суд, что недвижимость и автомобили приобретали на заемные 26 млн рублей, но доказательств этому не представили.
Шайбаков подал рапорт об увольнении еще в октябре 2020 года, этому предшествовало уголовное преследование бывшего госинспектора МРЭО. Его обвиняли в выдаче госномеров за взятки, а также незаконном приобретении и хранении переделанного огнестрельного пистолета, переделанного из газового.
Ранее прокуратура Башкирии направила в суд несколько дел, возбужденных в отношении жителей Уфы, обвиняемых в даче взятки сотрудникам республиканского ГИБДД. Деньги они передали за незаконную выдачу водительских прав.