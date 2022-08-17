Ростислав Мурзагулов из Башкирии стал ведущим на YouTube-канале Ходорковского*

Бывший член команды главы республики Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов совместно с экс-телеведущей Ульяной Тригубчак стали ведущими проекта «Нецензурные новости» на YouTube-канале «Открытые медиа» (сайт заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры), финансирование которого осуществляется олигархом Михаилом Ходорковским*. Первый выпуск проекта был опубликован на медиаплатформе несколькими часами ранее.
Широкую известность в республике Мурзагулов получил как один из приближённых Радия Хабирова. Ранее политтехнолог отвечал за информационную политику в регионе, в 2020 году возглавил Общественную палату РБ, однако годом позднее чиновник заявил о том, что прекращает политическую карьеру и отказывается от всех должностей.
— А вот и наша новая работа. Понимаю, что полетит сейчас с обеих сторон, но уверен, что принял правильное решение. Может, моя соломинка станет как раз той, которой не хватало, чтобы сломать хребет слетевшему с катушек быку. Знаю, что один бывший приятель уже написал на меня заяву в иноагенты и чрезвычайно ему признателен, поскольку считаю честью оказаться в такой компании, — прокомментировал первый выпуск шоу Мурзагулов в своих соцсетях.
Отметим, что в настоящий момент экс-чиновник выступает с активной критикой российских властей, высказываясь в соцсетях по тем или иным поводам. Также в марте этого года в сети появилась информация, что Мурзагулов совместно с рэпером Моргенштерном* планируют создать собственное СМИ.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.