Ростислав Мурзагулов из Башкирии стал ведущим на YouTube-канале Ходорковского*

— А вот и наша новая работа. Понимаю, что полетит сейчас с обеих сторон, но уверен, что принял правильное решение. Может, моя соломинка станет как раз той, которой не хватало, чтобы сломать хребет слетевшему с катушек быку. Знаю, что один бывший приятель уже написал на меня заяву в иноагенты и чрезвычайно ему признателен, поскольку считаю честью оказаться в такой компании, — прокомментировал первый выпуск шоу Мурзагулов в своих соцсетях.