«Дешевле убить»: член СПЧ при главе Башкирии высказался о законе о домашнем насилии

— Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечить эвакуацию в безопасное место, если жертва хочет, увести и помочь собрать одежду. Порой она ходит по улице, когда ее выгнали, и собрать вещи не может. Жизненные ситуации в законе прописаны. Склоняюсь к мысли, почему у законопроекта много противников, ощущение, что нет ли здесь подспудного влияния самого государства… С точки зрения самого закона, как бы грубо ни звучало, с точки зрения закона дешевле убить, чем потом всех этих людей в трудной жизненной ситуации содержать за счет бюджета, — рассказывает Галин.