«Дешевле убить»: член СПЧ при главе Башкирии высказался о законе о домашнем насилии

Азамат Галин направил главе республики Радию Хабирову открытое письмо, в котором высказался о необходимости рассмотрения Госдумой закона о домашнем насилии. Об этом активист рассказал в интервью программе «Аспекты Республики»
Так, своё решение обратиться напрямую к главе республики Галин мотивирует тем, что Радий Хабиров представляет собой субъект законодательного права, отметив при этом, что фракция депутатов в Госдуме от Башкирии работает вместе с Хабировым в одной команде, что, в свою очередь, должно активизировать работы по продвижению законодательной инициативы в случае, если будет дана соответствующая политическая установка.
По мнению члена СПЧ, у представителей правоохранительных органов нет достаточного инструментария для того, чтобы повлиять на разрешение семейно-бытовых конфликтов. Галин отмечает, что никаких действий в отношении агрессора со стороны правоохранителей быть не может в случае, если тот не убил жертву либо не нанёс ей серьёзных увечий. В свою очередь, в законе, продвигаемом Галиным, прописано, кто и как должен осуществлять профилактические мероприятия по недопущению случаев домашнего насилия.
— Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечить эвакуацию в безопасное место, если жертва хочет, увести и помочь собрать одежду. Порой она ходит по улице, когда ее выгнали, и собрать вещи не может. Жизненные ситуации в законе прописаны. Склоняюсь к мысли, почему у законопроекта много противников, ощущение, что нет ли здесь подспудного влияния самого государства… С точки зрения самого закона, как бы грубо ни звучало, с точки зрения закона дешевле убить, чем потом всех этих людей в трудной жизненной ситуации содержать за счет бюджета, — рассказывает Галин.
Стоит отметить, что внимание активиста к закону о домашнем насилии во многом привлёк резонансный случай, произошедший ранее в республике. Напомним, в начале этой недели в Белорецком районе бывший муж нанёс 31-летней Дине Махияновой 14 ножевых ранений, в результате чего та скончалась на месте. Позднее стало известно, что в браке девушка регулярно подвергалась побоям и угрозам со стороны партнёра. Девушка неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако её заявления игнорировались.
По мнению Галина, все обращения девушки надлежит внимательно изучить, а также не допустить того, чтобы бывший муж девушки избежал уголовного наказания.
— Нужно внимательно посмотреть обращения, которые были от нее в полицию, и как велась работа по этим обращениями. Мое намерение было таким, чтобы правоохранительные органы несли ответственность в случае бездействия. Нужно посмотреть, нет ли там бездействия, — сообщил Азамат Галин.