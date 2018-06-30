Пенсии и пляски: в Уфе сторонники реформы так и не переубедили оппонентов

Накануне, 29 июня, в Уфе прошли общественные слушания по обсуждению пенсионной реформы, в которых приняли участие представители государственных ведомств, депутаты Госдумы РФ, избранные от Башкирии, общественники, журналисты. Мероприятие проходило в зале периодики Национальной библиотеки имени Заки Валиди, в котором за десятки лет так и не появился кондиционер. Все участники почти три часа мучились от жары, не спасали раскрытые настежь окна. Спикеры успели осушить все бутылки с водой, которые были на столах. Публика в зале страдала «всухую». Впрочем, градус обсуждения и без того довольно быстро достиг высокой отметки, когда уже не стесняются в выражениях.

Страшно далеки они от народа

Хозяевами ситуации на слушаниях себя явно ощущали депутаты Госдумы РФ Ильдар Бикбаев и Зариф Байгускаров, которые приехали в республику с непростой миссией убедить общественников (и через них население) в острой необходимости пенсионной реформы. Однако они в этом совсем не преуспели. В первой половине слушаний оба то и дело требовали микрофон, чтобы дать отповедь противникам законопроекта о пенсионной реформе, но когда их упрекнули в нарушении регламента, надолго умолкли.

Во время своих выступлений оба депутата то и дело начинали нервничать и говорить тоном обиженного ребенка. Возможно, причина такого поведения кроется в том, что оба депутата являются в прошлом силовиками (Ильдар Бикбаев служил офицером в армии, а Зариф Байгускаров долгое время возглавлял региональное управление службы судебных приставов), поэтому привыкли не к дискуссиям, а к иным методам работы с несогласной аудиторией. Они отрапортовали о концепции пенсионной реформы, словно читали инструкцию, полученную «от верховного командования».

- По сути, это не пенсионная реформа, а попытка увеличить пенсию пенсионерам, это форма настройки к существующей пенсионной системе. Для чего это нужно? Сегодня доход пенсионеров заметно отстает от дохода работающих граждан. Фактически сейчас мы не увеличиваем пенсию, а индексируем ее в соответствии с инфляционными ожиданиями на основании данных об инфляции за предыдущий год. Но если мы эту систему оставим, доход пенсионеров в дальнейшем будет расти гораздо медленнее. Разрыв между доходами работающих граждан будет гораздо больше. Мы будем ощущать необходимость поддержки наших пенсионеров. К 2024 году коэффициент замещения пенсии (соотношение пенсии и прежних доходов гражданина – ред.), по прогнозам, составит всего 23 процента. И мы не можем этого позволить. Нам нужно срочно принимать меры! Во всех наших бывших союзных республиках такие меры уже приняты, - изо всех сил пытался Ильдар Бикбаев убедить аудиторию в том, чиновники и депутаты больше всего на свете беспокоятся о судьбе пенсионеров.

– Нам нужны не единичные меры. Нужна системная работа. Вот говорят, что нужно использовать нефтегазовые доходы на пенсионную реформу, но мы не можем зависеть от политической конъюнктуры и стоимости барреля нефти, который может измениться в любой момент. Нам нужны системные долгосрочные программы, которые позволят обеспечить благополучие пенсионеров не на год, не на пять лет, а на пятидесятилетия.

Выступление депутата в определенный момент начало напоминать выдержки из Википедии, поскольку немалая часть его аргументов касалась цифр и исторических справок из области общих знаний о ключевые событиях ХХ века.

- Нынешние критерии пенсионного возраста (55 лет – для женщин и 60 лет для мужчин) были введены в 1928 году для нескольких отраслей – энергетики, металлургии и горно-добывающей промышленности. Законодательно для всей страны это было принято в начале 50-х годов. Столько лет прошло, а пенсионной реформы не было, - заявил он. – Вот вы говорите, что средняя продолжительность жизни людей составляет сегодня 67 процентов, но почему при этом учтены и младенческая смертность, и погибшие в авариях и катастрофах, и павшие в военных конфликтах? Специалисты говорят, что если брать чистый возраст пенсионеров, он составляет 60+15. Мы должны к 2035 году достичь показателя продолжительности жизни 85 лет для наших пенсионеров. В европейских странах люди выходят на пенсию в 67 и 68 лет.

Другой народный избранник - Зариф Байгускаров ничего существенного к сказанному Бикбаевым не добавил, пересказав то же самое своими словами и сделав акцент на том, что все предложения, услышанные от населения, будут внимательно изучены и учтены при принятии пенсионной реформы. При этом его выступление содержало немало противоречий сказанному Бикбаевым. Например, тот факт, что многие пенсионеры продолжают работать на пенсии, Байгускаров трактовал не как вынужденную меру из-за нехватки средств, а, прежде всего, как их горячее желание продолжить кипучую деятельность.

- Скоро у нас на одного пенсионера будет один работающий. Конечно, ни один бюджет это не потянет, - произнес убийственную правду Зариф Байгускаров и стал обещать совсем уж маловероятные вещи: – Звучат опасения, что деньги, собранные в Пенсионный фонд, будут уходить в бюджет, но это не так, они останутся в Пенсионном фонде, как положено по закону. Чем сейчас тратить деньги на пенсии, мы лучше направим их на медицинское обслуживание, чтобы наши уважаемые пенсионеры дольше жили. Конечно, пенсия должна расти и достичь, по нашим оценкам, 20 тысяч рублей. При этом все льготы пенсионерам будут сохранены. Федеральный центр должен будет помочь регионам финансово, потому что они сами с такой нагрузкой не справятся. Особенно это касается жителей сельской местности.

Третьим человеком, выступившим на круглом столе за пенсионную реформу, оказался политолог Владимир Савичев, который, оперируя наукоемкими образами попытался доказать, что сбалансированность бюджета, от которой зависит поддержка социальной сферы, требует изменений, чтобы избежать инфляции. По его словам, недальновидные мнения о том, что сегодня нужно потратить средства на повышение пенсий, могут обернуться крахом экономики, как это было в 90-е годы.

- У нас в ХХ веке было три периода спада экономики – гражданская война, вторая мировая война и 90-е годы. А почему так происходило? А потому что мы не хотим ничего менять! – озадачил аудиторию своим видением «корня экономического зла» Владимир Савичев. – Вы смотрите только на сегодняшний день, а у правительства есть понимание того, что будет с нами через 10 или 15 лет. Вот вы сегодня хотите деньги из бюджета потратить на повышение пенсий, а ответьте на вопрос: за счет каких других статей бюджета вы хотите их сократить – образования, например, или медицины?

Аргументы о том, что это можно было бы сделать за счет сокращения военных расходов, легализации рынка труда или повышения налоговой ставки для олигархов или, скажем, сокращения зарплат тех же «слуг народа» из числа депутатов и чиновников, которые, по идее, должны работать на энтузиазме, а не за пакет социальных благ премиум-класса, категоричный докладчик, похоже, даже не рассматривал.

- Давайте не будем ничего менять, тогда перехода на новый технологический уклад промышленности не будет. Деньги мы либо проедим, либо вложим в развитие промышленности. Кто может точно сказать, какая будет инфляция завтра, не будет ли у нас так же, как в Венесуэле? – стращал аудиторию жуткими перспективами политолог.

Потому что совесть надо иметь

Все выступавшие оппоненты сторонников пенсионной реформы тоже очень волновались. Но в отличие от «засланцев» с правительственной стороны, для которых главным было выполнить порученную миссию проводников пенсионной реформы в массы, их оппоненты все же реально переживали за будущее конкретных людей, которых знали лично, и примеры приводили не гипотетические, а вполне конкретные, из жизни.

- Сегодня в России порядка 77 млн работающего населения. И только за 43, 5 млн человек отчисляются страховые взносы. Получается, что 23,5 млн человек получают «серую» зарплату, за них страховые взносы не платятся. По оценке экспертов, Фонд оплаты труда нелегальной занятости составляет порядка 10 трлн. рублей. При этом, больше 2 трлн рублей в качестве страховых взносов пролетают «мимо кассы». Где эти деньги? Неизвестно. В первую очередь, надо навести порядок в легализации трудовых отношений! Вот здесь надо искать резервы! Затем есть резервы и в прогрессивной шкале налогообложения, то есть сегодня 13% платит и бедный человек, и богатый, и сверхбогатый. Кроме этого есть ограничения по взносам, то есть чем больше зарплата, тем меньше страховые взносы. Необходимо, прежде всего, искать внутренние резервы наполнения страховых фондов, - высказался председатель Федерации профсоюзов Башкирии Марат Хусаинов.

- Мы много обсуждали с женщинами эту тему в соцсетях и в группах в ватсапе. Все в шоке, - рассказала председатель Региональной общественной организации совет матерей «Материнское сердце» Гульшат Ибрагимова. –

Сегодня при трудоустройстве во многих организациях требуют предъявить справку о состоянии здоровья, об отсутствии хронических заболеваний, в противном случае могут не взять на работу. А вы пытаетесь нас убедить, что работодатели будут брать на работу пожилых людей, которые много болеют. Другой аспект: многие молодые семьи сегодня откладывают рождение детей на поздний срок, потому что ждут, когда выйдут на пенсию родители, чтобы были няньки. А теперь, получится, что пенсионная реформа обернется вновь демографической ямой, потому что рожать детей будут на 5-7 лет позже. Это отразится также и на дополнительном образовании детей. Не секрет, что именно бабушки и дедушки водят детей в кружки, пока родители на работе. А кто же будет теперь этим заниматься?.. Вот вы приводили часто в качестве примера Европу, но вы сначала в России добейтесь такого уровня жизни как в Европе, а потом уже проводите реформу!

- Я согласна, что выход человека на пенсию может губительно сказаться на его здоровье, сама, будучи на пенсии, бегаю, в судах выступаю. Точно знаю: если останусь дома, то сразу начну болеть, а там и помирать скоро пора придет, - выступила общественница Альмира Жукова. - Но это не значит, что все такие, как я. Многие люди настолько устают, что буквально месяцы и дни считают до выхода на пенсию. Пусть врачи или учителя выходят на пенсию позднее. У них интеллигентные профессии. Но что вы скажете женщинам, которые работают с киркой в руке на железной дороге? Их здоровье подорвано тяжелыми условиями труда, но к льготникам их не относят. Почему они-то должны страдать из-за острой необходимости правительства пополнить бюджет? Я считаю, что нельзя рубить с плеча и так глумиться над людьми. Потому что cовесть надо иметь. Нужно все продумать и просчитать, провести подготовительную работу.

- Мы живем в сложных экологических условиях, здоровье многих подорвано фенолом, распространен рак, погода тоже не способствует нормальному самочувствию - то было холодно, а то резко жара началась, от которой страдают и сердечники, и другие хроники, - добавил предприниматель и общественник Вадим Курилов. – Я считаю, что лоббирование пенсионной реформы – это подрыв авторитета президента страны Владимира Путина. Нельзя принимать такой сверхзначимый закон в спешке!

- К принятию таких важных законов нужно подходить с холодной головой и горячим сердцем. Я занимался тоже законотворчеством, 16 лет работал в Госсобрании, и эту кухню знаю. Если сейчас концепцию пенсионной реформы в нынешнем виде утвердим, то потом она так и пройдет, примут незначительные изменения и все. Желающих много, авторитетных много. Тем более что депутаты уже и так большинством голосов ее поддержали, - отметил руководитель Совета ветеранов Владимир Попов. - Народ готов поддержать всегда, если власти обращаются за поддержкой. Вот когда армию нужно было поднять с колен, мы сделали это, нам теперь не страшен блок НАТО. Вот я отправлял на днях эшелон новобранцев, у нас великолепная молодежь, толковые ребята. С каждым годом настрой хороший. Мы же не против оказать поддержку правительству. Но нельзя так рубить с плеча. Чтобы закон действовал, механизм должен быть, а для него нужна база, которая должна учитывать все то, что сегодня называли тут. Все понимают, что реформа нужна. Но недоработок много. И как можно сравнивать матушку-Россию с жиреющей Европой? Хотим лучше жить, но не получается. Реформы должны быть постепенными. И тогда не будет возмущения.

- Вот вы говорили, что власти будут стимулировать работодателей, чтобы они принимали на работу пожилых людей, выплачивать людям средства на отпуск по 50 тысяч. Но, простите, все такие планы больше похожи на утопию или несбыточные мечты, ведь на них тоже нужно финансирование, на отсутствие которого вы сетовали, - отметила врач-гинеколог, доцент БГМУ Лилиана Даутова. – Сегодня многие женщины откладывают операции или медицинские обследования на период отпуска, чтобы не раздражать работодателя необходимостью уходить на больничный. А болезней у женщин немало. Мы говорим о профилактике. Но ведь и для того, чтобы заняться профилактикой, нужно пройти обследование, ходить по больницам, а времени нет. А молодежь сегодня вообще о семье и рождении детей не задумывается – вот над чем надо работать! Если будет демографический кризис, за счет кого будут выплачиваться пенсии следующим поколениям пенсионеров? Депутаты, мы же вас выбирали, вы должны отражать мнение народа, но вы, похоже, население-то как раз и не собираетесь поддерживать!

Депутаты внимательно слушали и кивали головами. Услышали ли они? Осознают ли, что от их решения зависит, прежде всего, судьба миллионов земляков, а не только их политическая карьера, которая может покачнуться из-за «несогласованного» голосования? Кто же их знает…

Народные избранники заверили, что готовы выслушать все мнения, собрать их и передать своим московским коллегам. Они настаивали, что пока речь идет «только о первом чтении», за которым последуют доработка законопроекта и второе чтение. При этом было очевидно, что доверительного контакта с аудиторией им установить так и не удалось, не говоря уже о том, чтобы убедить собеседников в своей правоте. Дальнейшее развитие событий зависит от того, учтет ли все-таки Госдума РФ предложения избирателей.