Министр труда Максим Топилин: Рост пенсий в два раза превысит инфляцию

Сегодня, 16 июля, можно сказать, что пенсионная реформа, о которой так много последнее время все вокруг только и говорят, начала обретать свои очертания. В Госдуме на заседании комитета по бюджету глава министерства труда Максим Топилин представил законопроект, который уже на этой неделе должен пройти первое чтение в нижней палате парламента. Об этом сообщает «Российская газета». По итогам сегодняшнего заседания комитет рекомендовал депутатам принять закон в первом чтении.

На заседании комитета г-н Топилин снова представил основные параметры грядущих изменений: повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. По мнению разработчиков, эти изменения позволят ежегодно увеличивать размер средней пенсии примерно на 1000 тысячу рублей.

Данное увеличение – на тысячу в год – примерно в два раза превышает инфляцию. Если на текущий год рост цен предусмотрен не более чем на 3,5%, то «плюс 1 тысяча» – это увеличение средней пенсии примерно на 7%.

- В противном случае или если будут какие-то иные сценарии развития событий, мы сможем удерживать уровень пенсий на уровне средних размеров выше инфляции, при этом среднее отношение к прожиточному минимуму будет сокращаться, – отметил Максим Топилин.

Если перевести на более понятный язык, то это означает, что если не принять предлагаемую пенсионную реформу, то правительство сможет лишь индексировать размер пенсий на процент, чуть выше инфляции. Например, еще до разговоров о реформе было запланировано увеличение пенсии на 4%, это чуть выше планируемой годовой инфляции – 3,2-3,5%.

Соответственно, по мнению разработчиков, если все оставить, как есть, то пенсии в принципе увеличиваться не будут, уровень жизни пенсионеров останется на текущем уровне (средний размер пенсии по стране в районе 14 тысяч рублей). А учитывая увеличение размера прожиточного минимума и увеличивающуюся дистанцию между ним и средней пенсией, разработчики изменений делают вывод: без пенсионной реформы пенсионеры будут становиться беднее.