Коммунисты Башкирии - депутатам Госдумы: Не становитесь врагами народа!

Сегодня в «Башинформе» прошла организованная «Интерфаксом» пресс-конференция представителей левых политических сил Башкирии, посвященная последним инициативам российского правительства – грядущим пенсионной и налоговой реформам, а также росту цен на бензин.

Неожиданно на пресс-конференции в самом начале прозвучало имя бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина, который после исполнения одного предвыборного обещания – сбрил усы – канул в медийное небытие. Ну, по крайней мере, из последних громких новостей о Грудинине – это, собственно, усы и уход от жены к другой женщине, юристу совхоза, которым он руководит.

Так вот, оказывается, Павел Грудинин ведет активную деятельность и передает привет присутствующим на пресс-конференции. Об этом рассказал депутат Госсобрания – Курултая, главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Далее было вступительное слово со стандартной для коммунистов и других представителей левых политических движений и всем известной риторикой – про антинародное правительство, про гибельный либеральный курс, богатые богатеют – бедные беднеют и т. д. Поэтому, в общем-то, вместо вступительного слова можно было просто сказать: «Ну, вы и так все знаете».

Что касается грядущей пенсионной реформы, Юнир Кутлугужин отметил несколько тезисов. В частности, он сказал, что грядущая реформа пенсионной системы страны – это либеральный курс правительства, который не устраивает многих. А данным Росстата о том, что в стране увеличилась продолжительность жизни (одно из обоснований увеличения пенсионного возраста - прим.) верить нельзя, поскольку это ведомство находится в подчинении минэкономразвития России.

- После последних выборов все вдруг забыли свои обещания. Поэтому мы объявляем открытое сопротивление пенсионной реформе: объявляем сбор подписей за проведение референдума по этому вопросу и планируем 28 июля провести соответствующий митинг. Это всероссийская акция. В этот день мы всех призываем выйти на улицу, – сказал первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин

К слову, митинг еще никем не согласован, уведомление о его проведении не подано. Но в том, что его проведение разрешат, присутствующие уверены. Ожидаемое количество участников митинга – 500-1000 человек. Ну и чтобы несколько раз на митинги не выходить, организаторы планируют протестовать сразу же против повышения НДС и против роста цен на бензин.

Далее слово взял Евгений Романчиков, руководитель регионального отделения ПДС НПСР (постоянно действующего собрания национально-патриотических сил России). Он говорил не только о том, что «цены на все выросли», но главным образом, о проблемах в сфере ЖКХ.

В частности, речь шла о том, что управляющие компании не всегда работают хорошо и в интересах жильцов, что для управляющих компаний главное- забрать у жильцов деньги, что эти фирмы часто из себя представляют чуть ли не фирмы-однодневки, которые соберут деньги с жильцов и ликвидируются, потому что беспокоятся только о своей прибыли, а не о проблемах жильцов.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Поначалу было не совсем ясно, почему обсуждение таких важных тем, как пенсионная реформа, налоговая реформа, проблемы ценообразования на топливном рынке, сфера ЖКХ, объединили в одну пресс-конференцию. Дело в том, что каждая из этих тем очень важна, очень сложна и заслуживает отдельного многостороннего и неоднократного исследования и обсуждения.

Даже подумалось, что, быть может, политики объединились в целях экономии – чтобы несколько раз за аренду зала не платить. Но следом слово взял Дмитрий Чувилин, региональный координатор общественного движения «Левый фронт», и все встало на свои места.

- Мы создаем коалицию против антинародных реформ и будем требовать отставки антинародного правительства Медведева. Символ нашей коалиции и борьбы – красная лента, – рассказал Дмитрий Чувилин.

Он презентовал новый, хотя и давно позабытый символ коммунистической борьбы в виде красной ленты, повязанной в бантик. Наверное, кому постарше лет тридцати, помнят первомайские демонстрации, на которых люди практически поголовно надевали эти красные ленты. Воистину все новое – это хорошо забытое старое.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Кстати, как сказал Дмитрий Чувилин, видимо, желая привлечь к идеологической борьбе и молодое поколение (оно точно про красный бантик не помнит), сказал, что кому не безразлично, пусть надевают на себя этот красный бантик, фотографируются и выкладывают «фотографии в соцсетях с хэштегом «краснаялента». Вот в этом месте очень не хватило мема, который почему-то не был произнесен, но был бы кстати: «Так победим!».

Кстати, красная лента является также символом борьбы со СПИДом и является обязательным атрибутом на соответствующих акциях. Красная лента является еще символом борьбы со злоупотреблением наркотиками. В американских школах проводятся тематические «недели красной ленты».

Новому символу борьбы против пенсионной реформы уже больше ста лет Фото: golos.io

По словам Дмитрия Чувилина, митинг, запланированный на 28 июля, будет не единственной акцией протеста против грядущей пенсионной реформы. Будут и другие митинги, собрания, демонстрации.

Судя по риторике, представители левых сил Башкирии на борьбу против пенсионной реформы и повышения НДС настроены решительно.

- Мы посетим каждого депутата Госдумы от Башкирии и предостережем от голосования за увеличение пенсионного возраста. В противном случае мы будем вынуждены рассказать народу, как проголосовали эти депутаты. И будем их считать врагами народа. Народ должен решать свою судьбу, а не кучка депутатов сомнительной репутации, – заявил Юнир Кутлугужин.

Стоит отметить, что информация о том, кто и как голосовал по тому или иному законопроекту, есть в открытом доступе. А также то, что есть такое понятие, как партийная дисциплина: если во фракции принято то или иное решение по голосованию, обычно все депутаты обязаны это решение выполнить.

На вопрос о том, выступают ли присутствующие против вообще пенсионной реформы или отдельных ее параметров, в первую очередь, повышения пенсионного возраста, Юнир Кутлугужин ответил, что он против того, в каком виде реформа предлагается сейчас. А что касается повышения НДС, это, по мнению главного коммуниста Башкирии, приведет к уходу бизнеса в тень и к невозможности развития промышленности.

Дмитрий Чувилин отметил, что, прежде чем повышать пенсионный возраст, правительству хорошо было бы озаботиться развитием здравоохранения. А цены на ГСМ должно регулировать государство, в частности, посредством акцизов.