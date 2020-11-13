«Не при делах». За что глава Башкирии раскритиковал Контрольно-счетную палату

Как следует из отчета о деятельности КСП Башкирии, в 2019 году было проведено 72 контрольных и 13 экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения регионального бюджета, бюджета ТФОМС РБ, а также целевого и эффективного использования бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью. При этом по итогам работы КСП Башкирии в 2019 году было возбуждено только пять уголовных дел. Эта странная пропорция предположительно могла вызвать недовольство Радия Хабирова.