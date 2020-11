«Не при делах». За что глава Башкирии раскритиковал Контрольно-счетную палату

Mkset попыталась выяснить причину возмущения Радия Хабирова, который на прошлой оперативке высказал претензии в адрес региональной Контрольно-счетной палаты.

Напомним, в минувший понедельник, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что КСП вместо реальных дел они лишь предоставляет многотомные отчеты. Они сперва заявят что-то публично, а потом выясняется, что ничего этого нет. Я еще не видел ни одного уголовного дела, которое бы возбуждалось по результатам проверки КСП. Мне такая работа не нужна. Не вижу последствий: возврата земель, собственности, уголовных дел, отметил глава региона. При этом он упомянул возмутительную ситуацию, сложившуюся в Баймакском районе Башкирии и привел пример с местным стадионом «Труд», который стал долгостроем, хотя в его возведение было вложено 80 млн рублей. КСП Башкирии во время проверки усмотрели эпизоды служебного подлога, хищение бюджетных средств. Почему человек в тюрьме не сидит за это? Предыдущий глава наделал там дел и так далее. Контрольно-счетная палата мне бумажки шлет. Мне не бумажки нужны. Решайте этот вопрос, высказался Радий Хабиров. В Контрольно-счетной палате республики отказались как-либо комментировать реплику главы республики. Как следует из отчета о деятельности КСП Башкирии, в 2019 году было проведено 72 контрольных и 13 экспертно-аналитических мероприятий по проверке исполнения регионального бюджета, бюджета ТФОМС РБ, а также целевого и эффективного использования бюджетных средств в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью. При этом по итогам работы КСП Башкирии в 2019 году было возбуждено только пять уголовных дел. Эта странная пропорция предположительно могла вызвать недовольство Радия Хабирова. Уточним, что в полномочия КСП не входит непосредственное возбуждение уголовных дел. Сотрудники палаты (в ее составе работают 72 человека) изучают работу подконтрольных объектов за период от трех до пяти лет. По их результатам материалы с имеющимися, по мнению аудиторов, нарушениями передаются в правоохранительные органы, которые и решают, имеются ли основания для возбуждения уголовных дел, занимаются дальнейшим формированием доказательной базы, достаточной для предъявления обвинения тем или иным людям. Так например, прокуратура пока ни как не отреагировала (а значит, фактически не подтвердила) нарушения по итогам проверок в Фонде жилищного строительства (выявленные там нарушения потянули на сумму порядка 6,8 млрд рублей), ГУП «Башспирт» (9 млрд рублей), санаторий «Янгантау» (3,75 млрд рублей), а также в санатории «Юбилейный» в Евпатории, где было выявлено неэффективное расходование средств на общую сумму 475,4 млн. рублей. Не менее серьезные нарушения, по мнению КСП, касающиеся деятельности местной администрации в 2016–2018 годах, были выявлены в Ишимбайском районе. Среди уже возбужденных уголовных дел, по итогам проверок КСП можно выделить злоупотребления на таких крупных предприятиях, как «Уфаводоканал» и «Башкоммунприбор». На обоих объектах проверками были выявлены крупные факты мошенничества, на каждом из них сумма нарушений составила почти 6 млрд рублей. Как следует из информации, представленной на сайте КСП Башкирии, все нарушения заактированы и переданы в следком. Радий Хабиров раскритиковал работу контрольно-счетной палаты Башкирии Например, на ГУП «Уфаводоканал» мы вскрыли схему получения денег по поддельным документам. По поддельной подписи предыдущего директора с предприятия злоумышленники успели вывести часть средств, а другую часть мы смогли заблокировать Речь идет о сумме примерно в 150 млн рублей. Похожая история на «Башкоммунприборе», там по итогам нашей работы уже заведено порядка пяти уголовных дел о мошенничестве, так комментировал результаты проверок председатель КСП Башкирии Константин Шагимуратов в недавнем интервью Mkset. Что касается упоминаемой Хабировым истории со стадионом «Труд», то 4 ноября 2020 года было возбуждено 16 уголовных дел касающихся итогов проверки эффективности деятельности администрации Баймакского района республики. Их фигурантом стал бывший глава муниципалитета Ильшат Ситдиков. Нарушения связаны с неэффективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества, в том числе со строительством того самого стадиона «Труд», который после экспертизы признан аварийным даже задолго до окончания строительства. Как сообщается в телеграм-канале КСП, по итогам работы региональной палаты в 2020 «пандемическом» году возбуждено уже 26 уголовных дел.

