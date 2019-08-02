В нарушениях на сумму 9 млрд рублей обвиняют прежний менеджмент «Башспирта»

История нарушений, которые выявила в процессе проверки деятельности АО «Башспирт» Контрольно-счетная палата республики, берет свое начало еще при прежнем менеджменте предприятия. К таим выводам пришли проверяющие и передали свои материалы в региональное МВД.

Как следует из материалов проверки, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ, а также их коллег из столичного управления полиции совместно с ревизионной службой АО «Башспирт» обнаружен факт кражи алкогольной продукции на общую сумму около 30 млн рублей.

При этом у похищенной продукции остались следы, которые привели к месту ее хранения – гаражному боксу по улице Летчиков,1 в Уфе. Там было изъято 1100 коробок с алкоголем на сумму около 5 млн рублей. Стражам порядка удалось установить, что к краже причастна бывший директор ООО Торговый дом «Башспирт» Ольга Винникова.

И это не единственный шокирующий результат проверки. Сотрудники КСП сочли странными значительные диспропорции в оплате труда руководителей и прочего персонала ООО Торговый дом «Башспирт». Для примера: среднемесячная заработная плата руководителей в 2018 году почти в 24 (!) раза превышала размер среднемесячной зарплаты в компании. При этом по итогам работы за 2018 год убыток составил 44 млн. рублей, а кредиторская задолженность превысила 700 млн. рублей.

Проверка продолжается. Напомним, Медиакорсеть раньше уже писала об этой ситуации.

Тем временем стоит вспомнить, что по итогам первого полугодия 2019 года Башкирия укрепилась на лидирующих позициях в борьбе с контрафактным алкоголем. Например, за первый квартал 2019 года было изъято свыше 250 тысяч литров нелегальной продукции. Эту тему взял на свой особый контроль врио главы Башкирии Радий Хабиров и правительство региона.