Правоохранительные органы Башкирии проверят работу руководство санатория в Крыму

Сегодня, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что в правоохранительные органы переданы материалы о деятельности руководства санатория «Юбилейный», расположенного в Евпатории. Санаторий в 2017 году был безвозмездно передан Башкирии, было решено превратить его в процветающую здравницу, в которой смогут отдыхать жители Башкирии.

Однако по истечении почти двух лет приходится констатировать, что 475,4 млн бюджетных рублей были использованы неэффективно. Ревизия выявила такие нарушения, как завышение стоимости работ, отсутствие стройматериалов, числящихся на балансе, оплата не выполненных работ. В стенах корпусов, где был сделан ремонт на 99 млн рублей, появились трещины, причиной этому, по мнению проверяющих стали недостатки проектирования. В итоге корпуса пришлось сносить.

При этом зарплата директора составляет 170 тысяч рублей, у замов – по 120 и 150 тысяч рублей. Общие расходы на их зарплату достигли 7,5 млн рублей, что превысило треть от общего фонда оплаты труда. При этом уровень зарплаты в Евпатории не превышает 30 тысяч рублей. Помимо этого, для директора и его замов, переехавших в Евпаторию из Башкирии арендовали жильё за счёт санатория по двойной цене, немалые средства в сумме 1,76 млн рублей за 1,5 года были ими потрачены также на гостиницы и авиаперелеты.

- Работа проводилась безалаберно, - подчеркнул Радий Хабиров. - Мы готовы платить хорошую зарплату, но за хорошую работу. А тут этого не было.

Глава Башкирии потребовал после анализа ситуации принять кадровое решение.

Для справки