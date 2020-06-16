В Башкирии чиновники Ишимбайского района поселили сирот в жилье без окон и дверей

Как выяснилось в ходе проверки КСП, в 2018 году администрация Ишимбайского района приобрела за 17 млн рублей 16 квартир для детей-сирот. Жилье при этом оказалось непригодным для жилья: в нем была плесень, сырость, в здании, которое приобрели чиновники для детей, не было ни дверей, ни окон, ни кровли, оно было заброшено.