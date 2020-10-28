КСП Башкирии выявила нарушения в «Башкоммунприборе» на 1,6 миллиарда рублей

По данным КСП, нарушения в сфере закупок оцениваются в 981,9 миллиона рублей. В частности, предприятие заключило 314 договоров без проведения конкурсных процедур. 44 контракта были подписаны с ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек». Учредителями и руководителями компаний являлись члены семьи и родственники бывшего директора Рената Насырова. Организации получили 48% от всего объёма заказов.