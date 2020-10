КСП Башкирии выявила нарушения в «Башкоммунприборе» на 1,6 миллиарда рублей

Контрольно-счётная палата Башкирии выявила ряд нарушений в АО «Башкоммунприбор» в 2017–2019 годах на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

По данным КСП, нарушения в сфере закупок оцениваются в 981,9 миллиона рублей. В частности, предприятие заключило 314 договоров без проведения конкурсных процедур. 44 контракта были подписаны с ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек». Учредителями и руководителями компаний являлись члены семьи и родственники бывшего директора Рената Насырова. Организации получили 48% от всего объёма заказов. Оборудование и материалы закупались через ООО «Теплоучетсервис» с наценкой при имеющейся возможности прямого приобретения у основных региональных поставщиков. Так, финансовые потери общества в пользу ООО «Теплоучетсервис» составили 55,4 миллиона рублей, сообщается в отчёте. Кроме того, «Башкоммунприбор» перечислял деньги ООО Фирма «Стройтех», ООО «Теплоучетсервис» и ООО «Сантек» якобы за работы, которые по факту выполняли сотрудники предприятия, и за невыполненные работы. На предприятии также выявлено нарушение кассовой дисциплины на 34,5 миллиона рублей. Сюда вошли недостачи в кассах, необоснованное списание средств на выплату зарплаты в августе и сентябре 2017 года, командировочные расходы и списание зарплаты в период командировки работника. Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения по оплате труда. С июля 2017 по декабрь 2019 года в отсутствие установленных критериев эффективности на основании ежемесячных приказов работникам начислена премия на общую сумму 18 миллионов рублей, передаёт КСП. «Башкоммунприбором» и подрядными организациями допущены нарушения при производстве строительно-монтажных работ, например, необоснованное изменение условий контрактов и стоимости работ, отклонение от проектной и сметной документации и другие. Нарушения оцениваются в 296,2 миллиона рублей. Напомним, ранее КСП проверила деятельность МУП «Уфаводоканал» в 2016–2019 годах. Госорган выявил нарушения на предприятии на общую сумму 5,9 миллиарда рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter