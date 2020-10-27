Госсобрание рассмотрит кандидатуру Абрека Батраева на пост зампреда КСП Башкирии

Пресс-служба Курултая сообщает, что Абрек Батраев в 1997 году окончил Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, Кисловодский институт экономики и права, стал кандидатом социологических наук. Позже работал начальником Контрольного управления президента РСО-Алания, председателем Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области. В последнее время он был советником гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».