Госсобрание рассмотрит кандидатуру Абрека Батраева на пост зампреда КСП Башкирии

Госсобрание рассмотрит кандидатуру Абрека Батраева на пост зампреда КСП Башкирии

Вчера, 16:56ПолитикаАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят вопрос о назначении Абрека Батраева заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.

Пленарное заседание состоится 29 октября. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, сегодня к рассмотрению кандидатуры Абрека Батраева приступили комитеты парламента Башкирии. После вопрос о назначении рассмотрит президиум Госсобрания, который примет решение о включении его в повестку дня пленарного заседания.

Пресс-служба Курултая сообщает, что Абрек Батраев в 1997 году окончил Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, Кисловодский институт экономики и права, стал кандидатом социологических наук. Позже работал начальником Контрольного управления президента РСО-Алания, председателем Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области. В последнее время он был советником гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа».

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Башкирии опубликовала данные проверки МУП «Уфаводоканала» за 2016–2019 годы. На предприятии выявлены нарушения на 5,9 миллиарда рублей.

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