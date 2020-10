Госсобрание рассмотрит кандидатуру Абрека Батраева на пост зампреда КСП Башкирии

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем пленарном заседании рассмотрят вопрос о назначении Абрека Батраева заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.

Пленарное заседание состоится 29 октября. По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, сегодня к рассмотрению кандидатуры Абрека Батраева приступили комитеты парламента Башкирии. После вопрос о назначении рассмотрит президиум Госсобрания, который примет решение о включении его в повестку дня пленарного заседания. Пресс-служба Курултая сообщает, что Абрек Батраев в 1997 году окончил Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, Кисловодский институт экономики и права, стал кандидатом социологических наук. Позже работал начальником Контрольного управления президента РСО-Алания, председателем Контрольно-счетной палаты Чеховского муниципального района Московской области. В последнее время он был советником гендиректора АО «Курорты Северного Кавказа». Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Башкирии опубликовала данные проверки МУП «Уфаводоканала» за 2016–2019 годы. На предприятии выявлены нарушения на 5,9 миллиарда рублей.

