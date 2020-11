В Башкирии бывший глава Баймакского района стал фигурантом 16 уголовных дел

Контрольно-счетная палата Башкирии сообщила итоги проверки, проведенной в Баймакском районе республики.

Накануне, 3 ноября, стали известны результаты проверки, которая была проведена в Баймакском районе Башкирии силами региональной Контрольно-счетной палаты. Подробности сообщила пресс-служба ведомства. По уточненным данным, по итогам этой проверки было возбуждено 16 уголовных дел, касающихся незаконного и неэффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества. Проверка касалась периода с 2016 по 2018 годы включительно. Один из преступных эпизодов, выявленных специалистами КСП, касается хищения бюджетных средств в ходе реконструкции стадиона «Труд» в Баймаке. Ранее об этом в интервью Mkset рассказывал глава КСП Башкирии Константин Шагимуратов. Возьмем тот же Баймакский район. Там построили стадион «Труд», вложили в него порядка 100 млн рублей, которые фактически были потрачены впустую. Использовали не те стройматериалы, не те технологии и т. д. В итоге стены покрылись грибком. Мы привлекали экспертов, которые пришли к выводу, что стадион спасти нельзя. Проще снести и построить новый. За это кто-то должен ответить, высказался Константин Шагимуратов. Еще одно характерное нарушение касается выделения квартир сотрудникам администрации в то время, как в жилье реально нуждались другие жители Баймакского района. Фигурантом всех 16 уголовных дел стал бывший глава района Ильшат Ситдиков и его заместители. Материалы проверки КСП Башкирии переданы в правоохранительные органы, ведется следствие.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter