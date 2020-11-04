В Башкирии бывший глава Баймакского района стал фигурантом 16 уголовных дел

Возьмем тот же Баймакский район. Там построили стадион «Труд», вложили в него порядка 100 млн рублей, которые фактически были потрачены впустую. Использовали не те стройматериалы, не те технологии и т. д. В итоге стены покрылись грибком. Мы привлекали экспертов, которые пришли к выводу, что стадион спасти нельзя. Проще снести и построить новый. За это кто-то должен ответить, высказался Константин Шагимуратов.