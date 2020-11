В КСП прошли слушания о многомиллионных нарушениях в природных парках Башкирии

Сегодня, 10 ноября, Контрольно-счётная палата Башкирии провела пресс-конференцию, на которой специалисты ведомства рассказали о нарушениях в дирекции по особо охраняемым природным территориям республики на общую сумму в 128 миллионов рублей.

Напомним, согласно докладу КСП, дирекция показала «устойчивую динамику снижения» доходов и эффективности в целом, а также позволяла себе «грубые» финансовые нарушения. В Палате также отметили, что в провале есть и вина республиканского министерства природопользования, которое «ослабило контроль» за подведомственным ему учреждением. Ранее Mkset подробно рассказывал о проверке финансово-хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях Башкирии дирекцией Разиля Миргалеева, которого в сентябре сместили с должности. «Мертвые души и личные базы». Прокуратура вскрыла махинации в дирекции ООПТ Башкирии Новый руководитель учреждения Эдуард Талипов отчитывался об устранении замечаний. По его словам, сделать удалось лишь часть, поскольку двух месяцев было недостаточно. Он также заявил о нехватке квалифицированных специалистов, чтобы устранить все нарушения и наладить организационно-финансовую деятельность. Комиссия обратила внимание, что ему необходимо устранить всё как можно быстрее, иначе ответственность за нарушения ляжет и на него самого. Министерство природопользования РБ обязалось контролировать ситуацию. Также КСП предоставила список основных нарушений с 2018-го до первой половины 2020 года. Mkset уже рассказал о некоторых из них. Теперь приводим пояснения КСП. Так, ведомство обнаружило нарушения на общую сумму 128 миллионов рублей. В частности, при оплате труда общая сумма нарушений составила 32,4 миллиона рублей. Отметим, это на сто тысяч меньше собственных доходов дирекции. Причём, деятельность учреждения сопровождалась высокой кадровой текучкой (за 2,5 года было уволено 250 человек при общей штатной численности в разное время от 159 сотрудников до 251), но управленческий персонал увеличивался и систематически получал премии — и это при снижении показателей работы. Трёх сотрудников устроили в дирекцию фиктивно, а расходы на их зарплату составили более полумиллиона рублей. Все документы об их якобы трудоустройстве были подписаны директором Разилем Миргалеевым. Кроме того, для турпроекта «Медовая тропа Алтын Солок» дирекция должна была приобрести 300 пчелопакетов максимум за 1,8 млн рублей, но приобрела 285 за 1,98 млн рублей. Часть пчелосемей была передана на хранение сотруднику учреждения и после списана как погибшие, а ещё часть, на которую потратили 847 тысяч рублей, просто пропала. Также для определения породности пчёл дирекция выплатила 2,5 млн рублей индивидуальному предпринимателю и по совместительству профессору Института биохимии РАН Алексею Николенко, но часть работы выполнила сама. Так, вместе с другими замечаниями, на этом объекте КСП выявила нарушения на общую сумму восемь миллионов рублей. КСП также заявила, что материалы проверки направлены в полицию и природоохранную прокуратуру, но о мере наказания виновных пока неизвестно. Напомним, в сентябре экс-руководитель дирекции ООПТ Разиль Миргалеев в разговоре с журналистом Mkset отверг обвинения.

