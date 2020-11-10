В КСП прошли слушания о многомиллионных нарушениях в природных парках Башкирии

Так, ведомство обнаружило нарушения на общую сумму 128 миллионов рублей. В частности, при оплате труда общая сумма нарушений составила 32,4 миллиона рублей. Отметим, это на сто тысяч меньше собственных доходов дирекции. Причём, деятельность учреждения сопровождалась высокой кадровой текучкой (за 2,5 года было уволено 250 человек при общей штатной численности в разное время от 159 сотрудников до 251), но управленческий персонал увеличивался и систематически получал премии — и это при снижении показателей работы. Трёх сотрудников устроили в дирекцию фиктивно, а расходы на их зарплату составили более полумиллиона рублей. Все документы об их якобы трудоустройстве были подписаны директором Разилем Миргалеевым.