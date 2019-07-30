Беспрецедентное количество нарушений обнаружила КСП в Баймакском районе Башкирии

Сегодня, 30 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях представил свое мнение об итогах проверки КСП в Баймакском районе республики. По его словам, после знакомства с результатами работы аудиторов стало понятно, почему прежние руководители района так крепко держались за власть.

Количество нарушений в Баймакском районе оказалось беспрецедентным, оно потянуло на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму – 5 млрд рублей. Присутствовавшим на коллеги в Доме Республикам руководителям силовых ведомств были переданы сведения о более чем 160 фактах, попадающих под уголовную ответственность.

Вторым пунктом для возмущения оказался Фонд жилищного строительства, к которому у КСП, по словам Радия Хабирова, также нашлось немало вопросов, связанных с нарушением земельного и контрактного законодательства. Аудиторы в данном случае нашли имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам также на внушительную сумму - 7 млрд рублей.

- Это тоже внимательно изучат компетентные органы, - пообещал Радий Хабиров

Чуть больше «повезло» Региональному оператору, к нему основные претензии заключались в завышении стоимости передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также в нарушении сроков исполнения и авансирования.