По поручению президента РФ в Башкирии предоставляют бесплатные лекарства для лечащихся амбулаторно. Как заявил Хабиров, в настоящее время их получают несколько тысяч человек, что является подспорьем в борьбе с коронавирусом. Тут глава Башкирии снова подчеркнул, что «ситуация у нас довольно стабильная», однако непростая.