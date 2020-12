Глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью телеканалу «Россия 24». Он рассказал корреспонденту о ситуации с коронавирусом в республике, какие меры предпринимаются для борьбы с инфекцией и на что жалуются местные жители.

Об эпидобстановке Для начала Радий Хабиров привел статистику: число заболевших Covid-19 превысило 15 тысяч, ежедневный прирост составляет в среднем 140 ковид-пациентов, умерло 94 человека. Однако глава Башкирии характеризует эпидобстановку как стабильную. Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда, пояснил Хабиров. Он напомнил, что в Стерлитамаке завершилось строительство инфекционного госпиталя на 350 коек, а на следующей неделе начнется приём первых пациентов. По словам Радия Хабирова, это внушает оптимизм. О лекарствах По поручению президента РФ в Башкирии предоставляют бесплатные лекарства для лечащихся амбулаторно. Как заявил Хабиров, в настоящее время их получают несколько тысяч человек, что является подспорьем в борьбе с коронавирусом. Тут глава Башкирии снова подчеркнул, что «ситуация у нас довольно стабильная», однако непростая. О вакцинации В Башкирии началась вакцинация от коронавируса, что, безусловно, является поводом для обсуждения и наблюдения за ситуацией. Ранее республика получили вторую партию вакцин в количестве 1 200 штук, что значительно больше первой партии всего в 40 ампул. Радий Хабиров сообщил, что до Нового года будет ещё одна поставка. Он также добавил, что республике третья партия вакцины очень нужна. В первую очередь вакцинируют медиков, учителей, сотрудников правоохранительных органов, которые в связи с профессиональной деятельностью сталкиваются с зараженными. Мы подготовили все необходимые места для хранения, персонал, который всё это организует. Соответственно, отработали всю логистику, сказал Радий Хабиров. Корреспондент отметил, что партия из 1200 вакцин — это совсем немного, учитывая то, что на одного человека рассчитано по два укола. Таким образом, привиться могут только 600 человек. О жалобах жителей По словам Радия Хабирова, число обращений жителей существенно увеличилось. Основным вопросом, конечно, остаётся коронавирус. Довольно часто люди обращаются из-за того, что не могут вовремя получить результаты тестов. В помощь медикам идля снятия некоторого напряжения в Башкирии в целом был создан Ситуационный антиковидный центр, где 80 человек сидят на телефонах. Туда сходится вся информация, которая есть в республике, связанная со здравоохранением. В топе вопросов сейчас — амбулаторное лечение. И мы понимаем, почему? Потому что вопросы, связанные с госпитализацией, получением бесплатных лекарств уже отрегулированы, рассказывает глава республики. Он добавил, в Башкирии болело довольно большое количество врачей, медучреждения не могли в полном объеме обеспечить приём пациентов. В связи с этим жители обращались для получения амбулаторного лечения по другим болезням. Тут вопрос также решил Ситуационный антиковидный центр путем перераспределения потоков, увеличения числа врачей и привлечения выпускников медуниверситета. Кстати, всю информацию о нахождении пациента можно узнать там. Поэтому иерархия такая: первое — это получение амбулаторной помощи, второе — получение результатов тестов, третье — вполне житейские, простые вещи, пояснил Хабиров. С 16 ноября в Ситуационный антиковидный центр поступило 18 тысяч звонков. В день в среднем обрабатывается от 100 до 1500 обращений.

