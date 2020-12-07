Радий Хабиров поручил оперативно провести вакцинацию от коронавируса

Радий Хабиров поручил оперативно провести вакцинацию от коронавируса

Вчера, 13:32ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии с сегодняшнего дня стартует вакцинация местных жителей от коронавируса. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

По словам Хабирова, два дня назад в республику поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса. Всего 1200 доз. Самыми первыми будут привиты по желанию те, кто чаще всего контактирует с возможно зараженными людьми. Это медики, соцработники и учителя.

— Надо очень оперативно ее провести, отметил Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что до конца года в Башкирию поступит еще как минимум одна партия вакцин. Прививки будут делаться всем желающим на бесплатной основе. Для этого нудно обратиться к своему лечащему врачу.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы