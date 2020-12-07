Радий Хабиров поручил оперативно провести вакцинацию от коронавируса

По словам Хабирова, два дня назад в республику поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса. Всего 1200 доз. Самыми первыми будут привиты по желанию те, кто чаще всего контактирует с возможно зараженными людьми. Это медики, соцработники и учителя.