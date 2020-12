Радий Хабиров поручил оперативно провести вакцинацию от коронавируса

В Башкирии с сегодняшнего дня стартует вакцинация местных жителей от коронавируса. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

По словам Хабирова, два дня назад в республику поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса. Всего 1200 доз. Самыми первыми будут привиты по желанию те, кто чаще всего контактирует с возможно зараженными людьми. Это медики, соцработники и учителя. — Надо очень оперативно ее провести, отметил Радий Хабиров. Глава республики отметил, что до конца года в Башкирию поступит еще как минимум одна партия вакцин. Прививки будут делаться всем желающим на бесплатной основе. Для этого нудно обратиться к своему лечащему врачу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter