В Стерлитамаке завершилось строительство ковид-госпиталя

В Башкирии подошло к концу строительство инфекционного госпиталя. Новое медучреждение появилось в Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании Президиума правительства.

Строительно-монтажные работы завершились через 50 дней после начала строительства. На площадке остаются работать сотрудники, которые будут помогать врачам и медперсоналу в пусконаладочных работах. Строительство второй инфекционной больницы еще раз подтвердило — в Башкортостане есть для этого и компетенция, и опыт. Нашим опытом уже заинтересовались 15 регионов нашей страны, что еще раз доказывает успешность данного проекта, сказал Андрей Назаров. Министр Здравоохранения Максим Забелин добавил, что медучреждение обеспечено кадрами и уже готово принимать первых пациентов. Напомним, строительство ковид-госпиталя обошлось республике в 2,2 миллиарда рублей. Работы по возведению объекта начались 10 октября.

