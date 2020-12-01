В Стерлитамаке завершилось строительство ковид-госпиталя

Строительство второй инфекционной больницы еще раз подтвердило — в Башкортостане есть для этого и компетенция, и опыт. Нашим опытом уже заинтересовались 15 регионов нашей страны, что еще раз доказывает успешность данного проекта, сказал Андрей Назаров.