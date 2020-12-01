В Стерлитамаке завершилось строительство ковид-госпиталя

В Стерлитамаке завершилось строительство ковид-госпиталя

Вчера, 20:23Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: glavarb.ru
В Башкирии подошло к концу строительство инфекционного госпиталя. Новое медучреждение появилось в Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании Президиума правительства.

Строительно-монтажные работы завершились через 50 дней после начала строительства. На площадке остаются работать сотрудники, которые будут помогать врачам и медперсоналу в пусконаладочных работах.

Строительство второй инфекционной больницы еще раз подтвердило — в Башкортостане есть для этого и компетенция, и опыт. Нашим опытом уже заинтересовались 15 регионов нашей страны, что еще раз доказывает успешность данного проекта, сказал Андрей Назаров.

Министр Здравоохранения Максим Забелин добавил, что медучреждение обеспечено кадрами и уже готово принимать первых пациентов.

Напомним, строительство ковид-госпиталя обошлось республике в 2,2 миллиарда рублей. Работы по возведению объекта начались 10 октября.

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