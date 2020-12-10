Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в республике стабильной

Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в республике стабильной

Вчера, 10:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Башкирии, как «довольно стабильную». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам руководителя региона, на сегодняшний день числа заболевших составляет 15 560 человек. Ежедневный прирост в среднем составляет 140 человек в день. Всего жертвами коронавируса стали 94 пациента.

— Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм, — отметил Хабиров.

Радий Хабиров также подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом сейчас также помогает поручение президента России о доставке до граждан бесплатных лекарств. Напомним, препараты может назначить пациенту, который лечится амбулаторно, терапевт в поликлинике.

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