Радий Хабиров назвал ситуацию с коронавирусом в республике стабильной

Глава Башкирии охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Башкирии, как «довольно стабильную». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам руководителя региона, на сегодняшний день числа заболевших составляет 15 560 человек. Ежедневный прирост в среднем составляет 140 человек в день. Всего жертвами коронавируса стали 94 пациента. — Подчеркиваю, ситуация стабильная, потому что у нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. Мы начинаем заполнять его на следующей неделе. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек. Поэтому эта ситуация внушает нам определённый оптимизм, — отметил Хабиров. Радий Хабиров также подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом сейчас также помогает поручение президента России о доставке до граждан бесплатных лекарств. Напомним, препараты может назначить пациенту, который лечится амбулаторно, терапевт в поликлинике.

