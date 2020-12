За минувшие сутки в республике заразились коронавирусом 150 человек. Всего с начала пандемии опасный вирус проник в организмы 15 710 человек, сообщает региональный Минздрав.

Вылечились от коронавируса за прошедший день 105 человек. Всего с выздоровлением выписаны 12 807 пациентов. За пошедший день еще один человек стал жертвой коронавируса. Всего за время пандемии умерло 95 человек. Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров в интервью заявил, что ситуация с коронавирусом в республике стабильная. По его словам, в среднем суточный прирост составляет 140 человек.

