Жители Башкирии с пневмонией и коронавирусом получат бесплатные препараты

На склады поступили первые препараты для лечения коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин на сегодняшнем оперативном совещании рассказал о бесплатных медикаментах для заболевших.

В настоящее время на склады ГУП «Башфармация» поступили противовирусные препараты для 1,1 тысячи человек и ещё две тысячи антибактериальных лекарств. По словам Забелина, планируется обеспечить не менее пяти тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. В приоритете будут заболевшие тяжелой и средней формой инфекции, в том числе и с вирусной пневмонией, пояснил министр. Выдача бесплатных лекарств для амбулаторного лечения начнётся с 17 ноября. Напомним, за минувшие сутки подтвердилось 116 новых случаев заболевания коронавирусом. Сегодня свою работу начал ситуационный антиковидный центр.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter