Жители Башкирии с пневмонией и коронавирусом получат бесплатные препараты

Жители Башкирии с пневмонией и коронавирусом получат бесплатные препараты

Вчера, 11:49ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На склады поступили первые препараты для лечения коронавируса. Министр здравоохранения Максим Забелин на сегодняшнем оперативном совещании рассказал о бесплатных медикаментах для заболевших.

В настоящее время на склады ГУП «Башфармация» поступили противовирусные препараты для 1,1 тысячи человек и ещё две тысячи антибактериальных лекарств. По словам Забелина, планируется обеспечить не менее пяти тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В приоритете будут заболевшие тяжелой и средней формой инфекции, в том числе и с вирусной пневмонией, пояснил министр.

Выдача бесплатных лекарств для амбулаторного лечения начнётся с 17 ноября.

Напомним, за минувшие сутки подтвердилось 116 новых случаев заболевания коронавирусом. Сегодня свою работу начал ситуационный антиковидный центр.

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