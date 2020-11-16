Жители Башкирии с пневмонией и коронавирусом получат бесплатные препараты

В настоящее время на склады ГУП «Башфармация» поступили противовирусные препараты для 1,1 тысячи человек и ещё две тысячи антибактериальных лекарств. По словам Забелина, планируется обеспечить не менее пяти тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом.