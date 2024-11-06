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Массовое отравление в Уфе — последние данные
6 ноября, 06:24
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях
8 октября, 14:33
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
Марбургская лихорадка сменит COVID-19
3 октября, 07:20
Грипп начал бушевать в Башкирии
2 октября, 04:48
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы
14 сентября, 14:17
Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии
13 сентября, 11:37
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Прививки от гриппа уже привезли в Башкирию
29 августа, 16:32
Над Башкирией нависла угроза опасной болезни — Роспотребнадзор
29 августа, 04:57
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
21 августа, 10:23
В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19
29 июля, 13:33
В Башкирии бьют тревогу из-за зомбированных животных
8 июля, 12:22
Тропическая зараза угрожает Уфе
Рост случаев заболеваемости костоломной лихорадкой зафиксировали в Башкирии, пишут местные СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
19 июня, 08:03
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая, 14:49
2023
За сутки в Башкирии коронавирусом заболело более 500 человек
Данные следуют из статистки регионального Минздрава.
25 декабря 2023, 06:12
Поражение лёгких и смерть: об опасности птичьего гриппа рассказал врач из Уфы
13 августа 2023, 06:34
2022
Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация башкортостанцев?
28 января 2022, 13:05

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