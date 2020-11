В Башкирии открыли ситуационный антиковидный центр

Сегодня, 16 ноября, свою работу начал ситуационный антиковидный центр. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой структуре на оперативном совещании в правительстве.

Заместитель председателя Курултая Башкирии по здравоохранению Римма Утяшева рассказала, что помимо операторов в структуре есть медэксперты: сотрудники БГМУ, профессора, доценты, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора, центра эпидемиологии и Минздрава. Мы сможем снять социальную напряженность и наша работа поможет медицинским организациям, сказала Утяшева. Центр размещён в конгресс-холле «Торатау». Часы работы с 8-00 до 22-00. Радий Хабиров, отметил, что по необходимости, центр будет работать и в ночное время.

