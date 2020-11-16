В Башкирии открыли ситуационный антиковидный центр

В Башкирии открыли ситуационный антиковидный центр

Вчера, 10:28ОбществоАнна КононоваPhoto: Скриншот совещания
Сегодня, 16 ноября, свою работу начал ситуационный антиковидный центр. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой структуре на оперативном совещании в правительстве.

Заместитель председателя Курултая Башкирии по здравоохранению Римма Утяшева рассказала, что помимо операторов в структуре есть медэксперты: сотрудники БГМУ, профессора, доценты, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора, центра эпидемиологии и Минздрава.

Мы сможем снять социальную напряженность и наша работа поможет медицинским организациям, сказала Утяшева.

Центр размещён в конгресс-холле «Торатау». Часы работы с 8-00 до 22-00. Радий Хабиров, отметил, что по необходимости, центр будет работать и в ночное время.

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