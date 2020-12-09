Глава Роспотребнадзора: в России выявлены повторные случаи заболевания коронавирусом

На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы, рассказала Анна Попова.
Глава РПН напомнила, что и привитые от Covid-19, и переболевшие должны соблюдать все меры безопасности.
Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить передвижения по стране в связи с распространением коронавируса. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существующих ограничений в России достаточно.