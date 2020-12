Глава Роспотребнадзора: в России выявлены повторные случаи заболевания коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с журналистами заявила, что в России зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом, передаёт ТАСС. С каждым пациентом работает специальная группа.

На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы, рассказала Анна Попова. Глава РПН напомнила, что и привитые от Covid-19, и переболевшие должны соблюдать все меры безопасности. Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить передвижения по стране в связи с распространением коронавируса. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существующих ограничений в России достаточно.

