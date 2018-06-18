Более миллиона людей подписали петицию против повышения пенсии

Петицию в адрес российских властей против повышения пенсии за трое суток подписали более 1 миллиона 300 тысяч человек.

Авторы петиции на Change.org заявляют, что значительная часть граждан России до пенсии не доживет. Решение проблемы дефицита пенсионного фонда авторы видят в борьбе с неофициальной занятостью.

16 июня в Госдуму внесли законопроект правительства России, который предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в стране со следующего года с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Правительство утверждает, что пенсионная реформа приведет к росту пенсий – неработающие пенсионеры с 2019 года получат прибавку к пенсии в размере одной тысячи рублей в месяц.