В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

Накануне, 16 июня, в Новосибирске прошел первый в России митинг против повышения пенсионного возраста. Как сообщили СМИ, на него собрались около 300 человек с самодельными плакатами. При этом полиция никого не задерживала, так что мероприятие прошло вполне мирно.

Судя по тому, что обсуждение пенсионного возраста стало самой обсуждаемой темой в стране в последние дни, затмив даже футбольный мундиаль, можно с большой долей уверенности предположить, что на следующе неделе подобные акции пройдут во многих городах России.

Напомним, пенсионная реформа продлится до 2034 года. Пенсии будут расти на тысячу рублей в год. 14 июня, в День открытия мундиаля, правительство одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году.Это основные параметры, которые предлагает правительство. Примечательно, что Владимир Путин еще в 2005 году, на посту президента страны, заявлял, что вопрос о повышении пенсионного возраста при нем рассматриваться никогда не будет.

После многочисленных вопросов журналистов и общественности по этому поводу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков был вынужден объяснить столь непопулярное решение правительства вопреки предыдущему объявлению президента.

- Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет (назад) Песков добавил, что за это время произошли серьезные изменения, которые касаются и демографии, и показателей продолжительности жизни, а также уровня развития экономики и с точки зрения международной конъюнктуры, - прокомментировал Песков в беседе с корреспондентом РИА Новости и добавил, что Владимир Путин не принимает участия в проработке пенсионной реформы.