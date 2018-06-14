Пенсионный возраст в России могут повысить уже в следующем году

Правительство России сегодня, 14 июня, одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году. Это основные параметры, которые предлагает правительство. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

То есть переход на новый пенсионный возраст произойдет не сразу, для мужчин переходный период затянется на 10 лет, для женщин - на 16 лет.

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, поэтапный переход на новые возрастные планки позволит увеличить пенсионные выплаты до уровня выше инфляции.

- Предлагаемые изменения позволят увеличивать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тысячу рублей в год, – добавил Дмитрий Медведев.

Нынешних пенсионеров изменения не затронут. Также останутся различные льготы в виде права досрочной пенсии для ряда категорий граждан. Это относится к работникам на вредных и опасных производствах, к женщинам, которые имеют пять и более детей, к одному из родителей-опекунов инвалидов с детства, к чернобыльцам и некоторым другим.

Справка. Численность населения Российской Федерации на 1 января 2018 года — 146,9 млн человек, из них пенсионеров — 46,5 млн человек или 31,7%, из них работающих 12,3 млн человек или 26,4% от численности пенсионеров, при этом в первые годы после наступления пенсионного возраста работает более 50% граждан. Например, в 2017 году на пенсию вышло 1,45 млн человек, продолжало работать 0,73 млн человек или 50,3%. Прогнозная оценка численности пенсионеров, которые должны были выйти на пенсию в 2019 году до увеличения трудоспособного возраста —1 млн 629,5 тыс, человек; в 2019 году отложенный выход на пенсию на 1 год будет у 1 млн 484,4 тыс, человек.

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2018 году – 14 414 рублей.

Аргументы правительства

В ближайшие годы необходимо обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров, - индексацию пенсий выше инфляции. Это возможно сделать, имея необходимые финансовые источники. Для пенсионной системы такими финансовыми источниками являются рост экономики и, как следствие, рост фонда оплаты труда (который, в том числе, обеспечивается за счет роста занятых), финансовая поддержка из федерального бюджета. Увеличение количества занятых, в том числе, обеспечивается за счет продления трудоспособного периода, которое компенсирует сокращение количества граждан, находящихся в трудоспособном возрасте.

Для сравнения. В 1970 году в стране приходилось 3,7 человек трудоспособного возраста на одного пенсионера, к 2019 году этот показатель составит примерно 2 человека. Нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше – количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн человек, количество выходящих на пенсию составляет ежегодно 1,5-1,6 млн человек.

Реформа назрела давно, считают инициаторы законопроекта. Существующий пенсионный возраст (для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет) в России начали вводить в 20-е годы, тогда продолжительность жизни в России составляла 43 года, а сейчас она значительно выше - 73 года. Условия труда и жизни за это время сильно изменились, в том числе увеличилась доля людей, занятых умственным трудом.