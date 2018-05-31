Главные шаги на пути к финансовой независимости

Сегодня в мире обычная работа – офисная, за станком или служебным столом – зачастую является далеко не единственным способом заработать деньги. Многие, помимо этого, а также собственного бизнеса зарабатывают деньги, вкладывая их в различные инструменты: это, прежде всего, размещение денег на банковских депозитах, а также инвестиции в корпоративные ценные бумаги.

Как создать собственный страховой фонд

Когда вы только задумались о том, что ваши деньги должны не только лежать в кошельке или на зарплатной карте, но и работать, прирастая процентами, первое, о чем нужно будет озаботиться – так называемый личный резервный фонд.

Эти средства помогут в случае чего пережить трудные времена, например, очередной финансовый кризис, а также более или менее безболезненно пережить неудачные инвестиции в рисковые инструменты.

Обычно для этих целей используется банковский депозит. Инвестициями это дело назвать сложно, потому что на депозитах вы, скажем так, не разбогатеете, потому что проценты по этому виду вкладов не очень-то сильно превышают уровень официальной инфляции. Но таким способом вы хотя бы сохраните свои деньги.

На вопрос, какая сумма должна быть «в заначке», четкого ответа нет. Но большинство специалистов сходятся в том, что личный страховой фонд должен быть равен как минимум трем вашим среднемесячным доходам. Это позволит в случае чего не только пережить начало кризиса, но и подстроиться под него, найдя новые способы заработка.

Выбирая банк, на депозите которого вы будете хранить свои страховые сбережения, обратите в первую очередь внимание на надежность этого финансового учреждения и наличие у него лицензии.

- Я бы обратил внимание на две вещи. Во-первых, на то, как сформировать свой личный страховой фонд. Возьмите себе в привычку, я сейчас своим успешным опытом поделюсь, с каждого своего прихода денег откладывать 10%. Получили зарплату – отложите десятую часть. С любой суммы: выиграли 300 рублей в лотерею – 30 рублей на счет. Так вы и денег накопите и разовьете собственную финансовую дисциплину, – рассказывает частный инвестор из Уфы Андрей Б.

- Во-вторых, остановите свой выбор на банке, входящем в пятерку по надежности. Это будет крупный банк, возможно, с государственным участием, который, скорее всего, предложит вам меньше всех процентов по депозиту. Но в данном случае ваша цель, напомню, не заработать, а сформировать страховой фонд и сохранить его, – продолжает частный инвестор из Уфы Андрей Б.

Еще важный момент, касающийся банковских сбережений. Ваши вклады в сумме до 1,4 миллиона рублей застрахованы в соответствии с законом. Какие банки состоят в Системе страхования вкладов, можно узнать на сайте Банка России.

Повышение финансовой грамотности

Следующий шаг на пути к финансовой благополучной независимости – повышение образования. Совершенно не важно, какая у вас специальность: врач, инженер, учитель, историк. Повышение финансовой грамотности необходимо всем.

Начать можно с простого: книги по финансам, биржевой торговле, платные и бесплатные курсы как в интернете, так и те, которые проводят специализированные брокерские фирмы.

Однако надо быть осторожным, в том числе выбирая брокерскую фирму. Брокер должен иметь лицензию, выданную Банком России, с этим реестром можно ознакомиться на сайте Центробанка. Совершенно нелишним будет потратить время на изучение рейтингов, чтение экспертных мнений.

Помнить нужно еще вот о чем. «Волком с Уолл-стрит» вы не станете, пройдя курсы и прочитав пару книг: о ежедневной торговле на бирже в ближайшие 2-3 года можете даже не думать.

Ежедневная торговля на бирже – это профессиональная биржевая деятельность. И если вы хотите окунуться в эти «финансовые дебри», эти самые минимум 2-3 года вам придется очень упорно учиться, причем, ежедневно.

В этой связи крайне осмотрительным нужно быть, обращая внимание на обещания брокерских компаний сделать вас богатыми практически в одночасье, торгуя на рынке Forex.

–Только в первом квартале 2018 года Банк России выявил 99 нелегальных форекс-дилеров, данные по 78 таким организациям направлены в прокуратуру для блокировки их сайтов в судебном порядке, -рассказал изданию karelinform.ru директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Зачастую брокерская фирма, предлагающая услуги торговли на валютном рынке (forex) является не брокером, а откровенно мошеннической организацией. Работает она очень просто: клиент заводит деньги на свой личный якобы брокерский счет и начинает торговать, покупая и продавая валюту.

Конечно же, торговля проходит «успешно», клиент постоянно в плюсе, клиент доволен. Только вот когда он захочет вывести «честно заработанные» деньги, возникают проблемы: то технические какие-то неполадки, то партнер брокера на оффшорных островах немного подводит и «нужно подождать».

В действительности же никаких денег клиента уже нет, точнее, они есть, но они на счетах мошенников. А то, что выглядело, как «успешная биржевая торговля» клиента – это ни что иное, как обычная стимуляция. Это может быть игра в биржу, это может быть специально нарисованная программа, в которой «выгодные» курсы вписываются мошенниками на свое усмотрение. И, конечно же, к реальным валютным рынкам это дело не имеет абсолютно никакого отношения.

По словам Валерия Ляха, это практически стандартная ситуация для мошенников, когда они козыряют перед клиентами тем, что они зарегистрированы за рубежом. Это якобы придает больше солидности. Однако, когда у клиента возникают проблемы, а они по словам Ляха, возникают в 99% случаев, клиенту придется бороться за свои права уже не в России, а в другой юрисдикции, например, на Британских Виргинских островах.

Наверное, у разных мошеннических подобных организаций свои особенности работы по обману клиентов. В Уфе несколько лет назад агрессивную рекламную кампанию вела одна фирма, брокер на рынке forex. На федеральном уровне, кстати, до сих пор их рекламу можно встретить. Так вот, они всем желающим проводили обучение в течение короткого времени, обычно, в течение одного вечера. И тут же сажали за компьютер и начиналась «торговля».

И даже если клиент не попался на уловку, менеджеры мошеннической фирмы в течение долгого времени ежедневно звонили человеку с предложением, которое звучало примерно так: «На рынке золота началось движение вверх, сейчас очень подходящее время для инвестиций. Не упустите шанс вложиться!». Правда, потом эта фирма куда-то резко делась. Но на её месте уже появились другие.

Биржи

Во-первых, что касается бирж, нужно забыть о двух наиболее распространенных стереотипах. Первый говорит о том, что торговать на бирже – это всегда суперприбыльно. Но это только в кино так бывает. На самом деле это может быть как суперприбыльно, так и суперубыточно.

Второй стереотип: на бирже играют, как в казино. Нет. Торговля на бирже – это такая же работа, как и любая другая, работа, которой нужно долго и упорно учиться.

Во-вторых, необходимо понимать некоторые основы. Фондовый рынок в основном представлен двумя видами ценных бумаг: облигациями и акциями. Покупая первые, вы даете корпорации взаймы деньги под проценты. Покупая вторые, вы становитесь совладельцем компании и имеете право на часть ее прибыли.

Держатель облигации получает фиксированный доход: сколько обещали, столько и получит. Владелец же акции может как получить часть прибыли, так и не получить, если соответствующий год для корпорации был не очень удачным. Помимо этого, владелец акции может заработать на росте ее котировке. Котировка – это цена, по которой акция продается и покупается на бирже.

В развитых странах приобретение ценных бумаг людьми, которые не являются профессиональными биржевыми трейдерами, явление очень распространенное.

Однако если вы хотите именно торговать на бирже, покупать и продавать ценные бумаги, получая при этом прибыль, устраивающую вас, вам необходимо знать некоторые нюансы.

Во-первых, стать владельцем акций можно, купив пай (паи) в паевых инвестиционных фондах.

Во-вторых, стать владельцем ценных бумаг можно, открыв биржевой счет в одной из брокерских фирм. В своем личном кабинете на сайте брокера у вас будет вся информация, касающаяся вас: портфели, инвестиции, прибыли и убытки.

Надо понимать, что торговля на бирже не гарантирует роста доходов: вы можете деньги заработать и точно так же можете все потерять. Поэтому эксперты советуют в этот инструмент инвестировать не более 10-20% тех денег, которые у вас предусмотрены для инвестиций. Вообще народную мудрость про яйца в разных корзинах забывать никогда не стоит.

Не стоит забывать также о том, что акции – это инструмент так называемых «длинных» инвестиций. Например, если вы хотите заработать на акциях и купить машину или квартиру через год-другой, то вполне может оказаться, что к моменту дорогой покупки продавать бумаги будет как раз не выгодно. Дело в том, что в течение такого короткого периода, как год, стоимость акций может колебаться очень сильно даже внутри определенного возрастающего или нисходящего долгосрочного тренда.

Паевые инвестиционные фонды

Вернемся к паям. Это та же торговля на бирже, только торгуете не вы, а профессиональный трейдер. Он также не гарантирует, что вы разбогатеете, вы также можете все потерять. Однако вероятность правильности решений, когда их принимает профессионал, гораздо выше, об этом нужно помнить.

Покупая пай, вы покупаете акции не одной какой-то компании. Это своего рода доверительное управление. Вы отдаете – доверяете – профессионалу свои деньги, а он на них, используя свои знания и опыт, покупает для вас акции разных корпораций.

Когда мы говорим о том, что в развитых странах многие инвестируют свои деньги в фондовые инструменты, речь идет как раз о покупке паев: там тоже люди непрофессиональные, поэтому доверяются, соответственно, профессионалам.

Как заработать на бирже и вернуть налоги

Недавно в России появился такой инструмент инвестирования, как индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Работает это дело таким образом. Вы открываете ИИС, переводите на него деньги, покупаете/продаете акции, получаете дивиденды по акциям и доходы по облигациям и т. д. Все вроде бы как обычно.

Только помимо всего этого вы еще можете получить налоговый вычет. Тут, правда, есть некоторые ограничения. Во-первых, вкладывать на ИИСможно не больше 1 миллиона рублей в год. Во-вторых, налоговый вычет можно получать с суммы не более 400 тысяч рублей (13% = 52 тысячи рублей). В-третьих, чтобы иметь право на вычет, то есть, другими словами, на экономию по налогам, деньги с ИИС нельзя снимать в течение трех лет.

Инвестиции – всегда риск

Об этом стоить повторять раз за разом, чтобы ненароком не забыть. И начиная рисковать, нужно быть готовым к любому развитию событий, в том числе, и к неблагоприятному.

- Я бы в этом случае посоветовал поступать, как я: когда инвестируете деньги куда-либо, совершенно не важно, куда – всегда прощайтесь с этими деньгами. Купили акции – сразу скажите этим деньгам: «прощайте». Так будет легче пережить, если вы «прогорите».Рисковые инвестиции – это всегда психология. И от того, насколько «трезва» ваша голова, в том числе, после какой-либо неудачи, во многом зависят ваши дальнейшие успехи, – говорит частный инвестор Андрей Б. из Уфы.

- Мой первый опыт, он же последний, когда я лично своими руками и головой торговал на бирже, связан с forex. Была небольшая сумма денег, порядка 250 долларов США и были непередаваемые и ни с чем не сравнимые эмоции. С одной стороны, обычная работа, а с другой стороны, торговля на forex: рано утром начинается сессия на азиатскихбиржах, к концу рабочего дня на европейских, к ночи открывается североамериканские сессии. Ни одну из них нельзя пропустить, а надо еще спать и работать. При этом стараешься не пропустить ни одну новость, пытаешься проводить фундаментальный анализ. В итоге через пару недель становишься похож на героя фильма «Бойцовский клуб», который так же не спал по много суток. Все закончилось, во-первых, «сливом» депозита. Во-вторых, это гораздо важнее и полезнее, пониманием того, что на бирже должен торговать профессионал, поэтому нужно долго и упорно учиться. Или же нужно довериться профессионалу, который уже отучился и имеет многолетний опыт, – делится своим опытом уфимец Марат Г.

Советы тем, кто только начинает

Пока нет депозита в банке – резервного фонда, о котором шла речь выше – о биржевой торговле в любом виде даже не думайте. Обучение. Пока не пройдете курсов и не получите хотя бы начальных знаний в области фондовых и валютных рынков, также помышлять о реальных инвестициях не стоит.

Можно делать параллельно: копить деньги и в то же время учиться, чтобы время зря не тратить.