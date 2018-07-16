По вводу жилья Башкирия заняла второе место в ПФО

Башкортостанстат подвел итоги работы строительной отрасли республики за первую половину 2018 года. За этот период в эксплуатацию ввели 10 481 квартиру, это 870 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с тем же периодом есть значительное отставание – почти на 15%.

На каждую 1000 человек населения строители сдали в эксплуатацию 214 квадратных метров.

Теперь более интересные цифры. В Приволжском федеральном округе (ПФО) по вводу жилья в эксплуатацию мы занимаем второе место, на первом месте - Татарстан, там сдали 1,2 миллиона «квадратов». На третьем месте Самарская область – 563,4 тысячи квадратных метров.

По относительному показателю – вводу жилья на душу населения – Башкирия в ПФО на 3 месте. По этому показателю положение Башкирии за месяц значительно улучшилось: по итогам работы в первые пять месяцев года мы занимали лишь 6 строчку.