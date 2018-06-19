Застройщики Башкирии ввели жилья на 30% меньше, чем в прошлом году

Башкортостанстат подвел итоги работы строительных компаний за 5 месяцев 2018 года. За этот период на территории республики была введена в действие 6771 квартира общей площадью 616,8 тысячи квадратных метров. На каждую тысячу жителей Башкирии нового жилья приходится по 152 «квадрата».

По сравнению с тем же периодом годом ранее по вводу жилья наблюдается спад, причем, немалый: минус 14,4%. Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Башкирия на втором месте по вводу жилья в эксплуатацию, это в абсолютном выражении. Если считать в относительном выражении, что более информативно и корректно – на душу населения – Башкирия по этому показателю среди регионов ПФО на 6 месте.

Большинство квартир в рассматриваемом периоде построены жильцами за свой счет, либо за счет кредитов (ипотека) – 81,7% или 4638 собственных жилых домов площадью 503,7 тысячи квадратных метра. По этому показателю так же имеется отставание с прошлым годом на 9,4%.