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Застройщики Башкирии ввели жилья на 30% меньше, чем в прошлом году
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Застройщики Башкирии ввели жилья на 30% меньше, чем в прошлом году

Сегодня, 09:57ЭкономикаМарат ГареевФото: Марат Гареев
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