mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Рейтинги

Выбрать дату
2024
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
12 февраля, 05:36
2023
Два города Башкирии признаны одними из умнейших в России
Итоги рейтинга подвели на пленарном заседании «Умная комфортная городская среда» в рамках IV Международного форума развития и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» в Уфе.
27 июля 2023, 14:45
2020
Рэпер из Уфы Моргенштерн попал в рейтинг Forbes
19 мая 2020, 08:54
В столицу Башкирии прилетел долларовый миллионер
14 января 2020, 09:35
«Рейтинг шампанского»: в Башкирии этот напиток не очень любят
Треть всего годового выпитого шипучего напитка приходится именно на новогодние праздники
4 января 2020, 05:31
2019
Башкирия оказалась не очень привлекательной для работы пенсионеров
20 ноября 2019, 04:31
Уфа условно комфортный город – Минстрой России
Ведомство изучило качество проживания в российских городах и составило рейтинг.
5 ноября 2019, 06:50
Уфы попала в рейтинг самых хвастливых городов
3 ноября 2019, 06:21
По вводу жилья Башкирия заняла второе место среди регионов ПФО
За девять прошедших месяцев наблюдается прирост по этому показателю.
31 октября 2019, 05:17
Батащ! В Башкирии дороги лучше, чем в Татарии
Росстат составил рейтинг регионов по состоянию дорог.
30 октября 2019, 11:26
В медиа-рейтинге по реализации нацпроектов Башкирия заняла третье место
Данные подсчитаны за сентябрь 2019 года.
30 октября 2019, 07:29
18 мне уже: Башкирия заняла незавидное место в рейтинге технологического развития
Технологическое отставание от ведущих регионов страны подтвердили аналитики.
24 октября 2019, 10:42
На каждого жителя Башкирии приходится 26 квадратных метров жилья
Республика заняла 17 место в стране по вводу готового жилья.
20 октября 2019, 06:05
Девушки из Уфы попали в рейтинг алчных женщин
10 октября 2019, 05:52
Уфа вошла в тройку лидирующих городов-путешественников
Вылетать и уфимского аэропорта уфимцы предпочитают рано утром.
11 сентября 2019, 04:33
По популярности ипотеки Башкирия занимает 5 место среди регионов России
28 августа 2019, 05:03
Опубликован рейтинг миллиардеров Башкирии
9 августа 2019, 06:54
В Башкирии из 25 бизнесменов-миллиардеров три – женщины
9 августа 2019, 06:53
Составлен рейтинг поликлиник Башкирии
Оценивались частота осложнений, смертность, среднее время ожидания записи к врачу.
22 марта 2019, 12:07
Уфимский аэропорт составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за 2018 год
В лидерах - «Аэрофлот», S7 Airlines, «КрасАвиа» и Turkish Airlines.
16 января 2019, 05:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика