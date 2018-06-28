Башкирия заняла место ниже среднего в антинаркотическом рейтинге
Составители рейтинга надеются, что их данные улучшат ситуацию в регионах.
Федеральный проект «Трезвая Россия» провела собственное аналитическое исследование того, насколько эффективно в российских регионах реализуются мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией. По словам составителей рейтинга, он основан на 7 открытых источниках данных, в том числе это данные 5 федеральных министерств и ведомств.
Проанализировав все эти данные, составители рейтинга присвоили каждому региону соответствующее место: 1 место* – самый благополучный регион, 85 место – самый неблагополучный регион.
Башкирия оказалась на 50 месте, это ниже (хуже) средних показателей. Соседняя Татария на 56 месте.
В наиболее благоприятную тройку вошли регионы: Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.
Наиболее неблагоприятные в наркотическом плане регионы по версии составителей рейтинга: Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.
В обеих столицах нашей родины наркотическая ситуация тоже «не ахти»: Санкт-Петербург на пятом с конца месте среди всех регионов, на 81 месте. Следом идет Московская область – на 80 месте. Через ступень Москва, 78 место.
На курортах Красноярского края и Крыма наркотическая ситуация тоже не самая лучшая, хуже среднего: 52 и 73 места соответственно. Однако крымский (территориально) город федерального значения Севастополь резко оторвался от родного полуострова в лучшую, несмотря на порядковый номер, сторону – 13 место.
Со списком всех регионов и их местами в «Антинаркотическом рейтинге» можно ознакомиться, скачав файл ниже.
На этой «наркотической карте» России красным выделены регионы, где с наркотиками все плохо, зеленым – получше, как бы странно это ни звучало в контексте темы. Желтый цвет – средненько, оранжевый – еще не совсем плохо, но хуже, чем в среднем, как в Башкирии, например.
* При составлении «Антинаркотического рейтинга» были проанализированы следующие данные: число умерших от наркотиков и психотропных веществ, численность больных на учете, число тех, кто совершил преступления «под наркотой», количество административных правонарушений, связанных с наркотиками, количество уголовных преступлений, связанных с тем же.