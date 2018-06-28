Башкирия заняла место ниже среднего в антинаркотическом рейтинге

Федеральный проект «Трезвая Россия» провела собственное аналитическое исследование того, насколько эффективно в российских регионах реализуются мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией. По словам составителей рейтинга, он основан на 7 открытых источниках данных, в том числе это данные 5 федеральных министерств и ведомств.

Проанализировав все эти данные, составители рейтинга присвоили каждому региону соответствующее место: 1 место* – самый благополучный регион, 85 место – самый неблагополучный регион.

Башкирия оказалась на 50 месте, это ниже (хуже) средних показателей. Соседняя Татария на 56 месте.

В наиболее благоприятную тройку вошли регионы: Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область.

Наиболее неблагоприятные в наркотическом плане регионы по версии составителей рейтинга: Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край.

В обеих столицах нашей родины наркотическая ситуация тоже «не ахти»: Санкт-Петербург на пятом с конца месте среди всех регионов, на 81 месте. Следом идет Московская область – на 80 месте. Через ступень Москва, 78 место.

На курортах Красноярского края и Крыма наркотическая ситуация тоже не самая лучшая, хуже среднего: 52 и 73 места соответственно. Однако крымский (территориально) город федерального значения Севастополь резко оторвался от родного полуострова в лучшую, несмотря на порядковый номер, сторону – 13 место.

Со списком всех регионов и их местами в «Антинаркотическом рейтинге» можно ознакомиться, скачав файл ниже.

На этой «наркотической карте» России красным выделены регионы, где с наркотиками все плохо, зеленым – получше, как бы странно это ни звучало в контексте темы. Желтый цвет – средненько, оранжевый – еще не совсем плохо, но хуже, чем в среднем, как в Башкирии, например.

Фото: http://trezvros.ru/calendar/610