Башкирия заняла второе место в ПФО по детским суицидам
Если считать количество самоубийств на 10 тысяч детей.
В Башкирии в прошлом году были совершено 35 детских суицидов, сообщила в своем докладе депутатам Госсобрания Башкирии Уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова. По абсолютному числу детских суицидов Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе, по числу суицидов на 10 тысяч детей (0,4) - на второе место после Удмуртии (0,5). При этом наблюдается тенденция к снижению детских суицидов, сказала Скоробогатова, в том числе и в этом году.
Отметим также, что омбудсмен сегодня также рассказала о росте преступлений против детей.
- Число преступлений против детей в 2017 году выросло больше чем на 20 процентов. Если в 2016 году в Башкирии было совершено более 2000 преступлений против детей, то в 2017 - уже 2523. При этом выросло и число преступлений против половой неприкосновенности, в 2016 году их было 277, а в 2017 стало 337.