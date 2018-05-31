Башкирия заняла второе место в ПФО по детским суицидам

В Башкирии в прошлом году были совершено 35 детских суицидов, сообщила в своем докладе депутатам Госсобрания Башкирии Уполномоченный по правам ребенка Милана Скоробогатова. По абсолютному числу детских суицидов Башкирия вышла на первое место в Приволжском федеральном округе, по числу суицидов на 10 тысяч детей (0,4) - на второе место после Удмуртии (0,5). При этом наблюдается тенденция к снижению детских суицидов, сказала Скоробогатова, в том числе и в этом году.

Отметим также, что омбудсмен сегодня также рассказала о росте преступлений против детей.