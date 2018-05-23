Башкирия заняла 11 место в рейтинге регионов России

Исследование рейтинговое агентство подготовило по заказу РИА Новости специально к началу Петербургского международного экономического форума. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

Согласно исследованию Башкирия заняла 11-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2017 года. В 2015 году она занимала 10-е место, в 2016 – 8-е. Рейтинг построен на основе анализа четырех групп показателей: масштаба экономики, ее эффективности, бюджетной сферы, социальной сферы.

Показатели масштаба экономики Башкирии в прошлом году – объем производства товаров и услуг достиг 2 трлн 52,62 млрд руб, объем доходов консолидированного бюджета составил 201 млрд руб, число занятых в экономике – 1 млн 881,3 тыс человек.

Эффективность экономики региона в 2017 году характеризуется следующими показателями: на одного жителя в Башкирии было произведено 504,91 тыс руб товаров и услуг, вложено инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя – 64, 18 тыс руб, доля прибыльных предприятий была 78,7%, а отношение задолженности по налогам к объёму поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ по итогам 2017 года – 4%.

Бюджетная сфера считалась по четырем показателям. Доходы консолидированного бюджета на одного жителя по итогам 2017 года составили 49,44 тыс руб на одного жителя. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолиди­рованного бюджета по итогам 2017 года составила 82,3%., отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам консолидиро­ванного бюджета по итогам 2017 года – 18%. Профицит бюджета по итогам 2017 года.составил 7,1% налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета.

Социальная сфера также определялась по четырем показателям. Денежные доходы населения превысили в 2017 году стоимость фиксиро­ванного набора потребительских товаров и услуг в 2,1 раза. Уровень безработицы по итогам 2017 года был 5,6%. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72 года, а число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся - 6,8.

В 2017 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов России в основном сохранили свои позиции, свидетельствует исследование. Первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В предыдущем рейтинге эти регионы тоже занимали первые три места.

В последней двадцатке рейтинга тоже немного перемен. Последнюю двадцатку покинула Республика Марий Эл, которая поднялась с 69-го до 64-го места, и Забайкальский край, позиции которого выросли с 66-го до 65 места.

В свою очередь вошли в последнюю двадцатку Республика Мордовия и Республика Бурятия. Мордовия в рейтинге по итогам 2017 года занимает 67-е место, а Бурятия — 70-е, что соответственно на четыре и пять позиций ниже, чем в предыдущем рейтинге.

Экономическая ситуация в 2018 году, скорее всего, будет улучшаться, но темпы роста большинства показателей будут сравнительно небольшими, считают авторы исследования. Во всяком случае рост ВВП и промышленного производства в России ожидается не более 2%. На сырьевом рынке, учитывая складывающиеся тенденции, продолжится рост цен. По этой причине позиции нефтяных регионов, скорее всего, сохранятся или даже улучшатся.